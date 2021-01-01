الاتحاد: شرط واحد لاستمرار جروهي معنا الموسم القادم

حارس مرمى الاتحاد يقدم موسمًا رائعًا

أشاد حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم في الاتحاد بحارس مرمى الفريق مارسيلو جروهي، مؤكدًا أنه لا يتمتع فقط بالأداء الفني المميز بل كذلك بالشخصية القوية الحاضرة دومًا.

جروهي انضم للاتحاد صيف 2019 لكنه لم يلعب النصف الأول من الموسم نتيجة الإصابة، وقد مثلت عودته للفريق في يناير 2020 إضافة قوية للغاية، ويُعد أحد أفضل 3 حراس مرمى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي هذا الموسم.

البلوي أكد خلال تصريحاته لقناة روتانا خليجية تمسك الاتحاد بحارس مرماه البرازيلي، مضيفًا "كل اللاعبين في كفة وجروهي في كفة أخرى، فهو بجانب مستواه الفني الممتاز داخل الملعب يمتلك شخصية قمة في الاحترام والأخلاق والالتزام، هو لاعب مثير للإعجاب".

تابع "جروهي يتمتع كذلك بكونه لاعبًا مؤثرًا في الفريق، ولذا نحن منحناه شارة القيادة عند غياب كريم الأحمدي، هذا يدل على قيمته عندنا ونظرتنا له، هو حارس مرمى كبير وأي فريق كبير بحاجة لحارس مثله".

وأتم حول مستقبله "جروهي مرتبط معنا بعقد يمتد لموسم إضافي، هو مستمر معنا بشرط استمرار احتراف حراس المرمى الأجانب في الدوري السعودي".

يُشار إلى أن جروهي لعب هذا الموسم 24 مباراة تصدى خلالهم إلى 88 تسديدة بنسبة نجاح وصلت إلى 77%، ولم يقبل سوى 26 هدفًا وحافظ على نظافة مرماه في 4 مباريات.