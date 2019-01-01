الاتحاد العربي يختار حكمًا جزائريًا لقيادة لقاء الاتحاد والهلال

الاتحاد السكندري يستضيف الهلال في الأسكندرية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم، إسناد مباراة الاتحاد السكندري والهلال السعودي، للحكم الجزائري مصطفى غربال، ببطولة كأس زايد.

الاتحاد سيستضيف الهلال في إياب دور الربع نهائي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، يوم 25 فبراير الحالي بالأسكندرية.

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وأشارت تقارير صحفية جزائرية، إلى أن الاتحاد العربي اختار الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه الثنائي مقران قوراري وأكرم زرهوني، ولحلو بن براهم حكمًا إضافيًا، بالإضافة إلى التونسي صادق السلمي، والتونسي هيثم قراط حكمًا رابعًا.

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(📽️: IG/18andrecarrillo) pic.twitter.com/TIlwVlCRYC — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 14, 2019

الهلال سيستضيف الاتحاد مساء يوم السبت المقبل، في ذهاب دور الربع نهائي ببطولة كأس زايد، على أن تقام مباراة العودة يوم 25 فبراير.

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الاتحاد وصل إلى دور الربع نهائي، بعد تخطيه فريقي الترجي التونسي والزمالك المصري.