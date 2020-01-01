مدرب العدالة: تين كات أخطأ فنيًا.. وتين كات يرد: ركز بفريقك

مدرب الاتحاد يؤكد قلقه على فريقه

تبادل التونسي ناصيف البياوي؛ المدير الفني للعدالة السعودي، والهولندي تين كات؛ المدير الفني لاتحاد جدة، التصريحات المعادية عقب مواجهة الفريقين، حيث انتقد الأخير توظيف الهولندي التونسي أنيس البدري.

مدرب العميد دفع بالوافد الجديد البدري للمرة الأولى في مواجهة الأمس أمام العدالة في عمق الملعب بدلًا من مركزه الأصلي الجناح.

وقال البياوي، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "تين كات حد من خطورة البدري بالدفع به في وسط الملعب، وهذا أراحنا إلى حدٍ ما، فخطورته تكون أكبر على الأطراف، أما وجوده بالعمق خطأ فني في التوظيف".

ورد تين كات عليه: "دفعت به في عمق الملعب، لأنه ليس لدينا صانع ألعاب، لكن هذا أمر لا يخصك، من الأفضل لك أن تركز مع فريقك وأسلوبك، اهتم بعملك فقط، واهتم بمدرب اللياقة لديك كي لا يتساقط لاعبوك واحدًا تلو الآخر على أرض الملعب".

وأضاف: "ربما لدينا مشكلة في عدم وجود مهاجم هداف، يمكنه التسجيل من أنصاف الفرص، وهذه المشكلة منذ قدومي للاتحاد، أشعر بحالة قلق على الفريق، حارسنا جروهي أنقذنا أمام العدالة، لكن على اللاعبين أن يقدموا أفضل ما لديهم".

وبسؤاله عن مهاجم الفريق بريجوفيتش: "لست بحاجة لخدماته، فهو لم يقدم أي شيء للفريق، ونحن بحاجة لمهاجم يجيد تحويل الفريق لأهداف في الشباك".

العميد خرج بالتعادل السلبي دون أهداف أمام العدالة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. (طالع تقرير المباراة)

التعادل رفع رصيد النمور إلى النقطة الـ15 في المركز الـ12، بينما يأتي العدالة في المركز الـ15 وقبل الأخير بعشر نقاط.