فيديو | العميد يفعلها .. الاتحاد إلى نهائي كأس محمد السادس بفوز صعب أمام الشباب

العميد في انتظار الفائز من الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري

أسعد الاتحاد السعودي جماهيره بوصوله إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" 2020 بعد الفوز أمام الشباب السعودي بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب الشرائع بمكة المكرمة، في إياب نصف النهائي

الليث الأبيض لم يستغرق سوى 34 ثانية فقط حتى تمكن من الوصول لمرمى العميد، بالهدف الأول من خلال قذيفة من قوس منطقة الجزاء بأقدام البرتغالي فابيو مارتينيز، سكنت شباك البرازيلي مارسيلو جروهي؛ حارس مرمى النمور.

وفي الدقيقة الثانية، وصل هارون كمارا؛ لاعب الاتحاد، إلى شباك الليوث، لكن حكم الراية أشار بوجود تسلل، ليتم إلغاء الهدف.

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الحارس جروهي تألق في الدقيقة 14، وحرم الشباب من هدف ثانٍ، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بأقدام إيفر بانيجا، حولها الحارس إلى ضربة ركنية.

وواصل جروهي تألقه الكبير، وتصدى لتسديدة أخرى بأقدام فابيو مارتينيز، لكنه لم ينجح في الإمساك بالكرة، ليتدخل المدافع أحمد حجازي ويشتتها بعيدة عن منطقة الجزاء.

الاتحاد كاد أن ينهي الشوط الأول متعادلًا، بعدما نُفذت كرة ثابتة إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها حجازي برأسية، لكنها مرت بجوار القائم.

الشوط الثاني، نجح به العميد في تجميع خطوطه بشكل أفضل من الـ45 دقيقة الأولى من المباراة، ووصلوا للمرمى بفرصة خطيرة في الدقيقة 69، بعد تبادل للكرة بين مهند الشنقيطي وهارون كمارا داخل منطقة الـ18، انتهت بتسديدة الأول، لكن حارس المرمى زيد البواردي تصدى لها.

وترجم النمور تحسنه في الشوط الثاني، إلى هدف التعادل في الدقيقة 74، بعدما سدد فهد المولد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكن تصدى لها الحارس البواردي، لكنه ارتبك مع المدافع محمد سالم، ليستخلص رومارينيو الكرة، ويضعها في المرمى بسهولة.

وجاءت النهاية في الدقيقة 3+90 بهدف الفوز للنمور بأقدام الصربي ألكسندر بريجوفيتش، بعدما استلم عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء من فهد المولد، وضعها بسهولة في الشباك وسط غياب تام لدفاع الليوث.

هذا الفوز منح بطاقة التأهل للعميد، بعدما كان قد انتهى لقاء الذهاب بالتعادل 2-2.

ومن المنتظر أن يلتقي النمور في النهائي مع الفائز من مواجهة الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري، التي ستقام في 11 من يناير الجاري، بعدما انتهى الذهاب بينهما بفوز الدراويش بهدف نظيف.