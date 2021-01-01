لوائح البطولة العربية تصدم الاتحاد!

العميد تأهل للنهائي على حساب الشباب السعودي

تلقى الجهاز الفني لنادي الاتحاد السعودي بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي، صدمة قوية من الاتحاد العربي لكرة القدم قبل نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

العميد نجح في التأهل بالأمس إلى النهائي بعد الفوز أمام الشباب السعودي بثنائية مقابل هدف وحيد، في إياب نصف النهائي.

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وكان لقاء الذهاب بينهما قد انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2، والذي أقيم في ديسمبر الماضي.

مدافع النمور المصري أحمد حجازي حصل بالأمس على إنذار، وكان قد حصل على مثله في لقاء الذهاب، ليتساءل جمهور النادي الجداوي عن مصيره بالنهائي.

الخبير القانوني أحمد الأمير، أوضح أن المدافع سيغيب عن المباراة، لتراكم البطاقات، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تصلني عدة استفسارات عن قانونية مشاركة حجازي في نهائي البطولة العربية للأندية، نصت المادة 8/4 من اللائحة التنظيمية للبطولة العربية على أن المرحلة الوحيدة التي يتم إسقاط فيها الإنذارات تكون قبل مرحلة نصف النهائي وبشرط أن يكون اللاعب المتأهل فريقه لنصف النهائي قد حصل على إنذار واحد فقط.

"كذلك نصت المادة 4/5 من اللائحة التنظيمية للبطولة العربية أن اللاعب الحاصل على إنذارين يوقف في المباراة التالية لفريقه، وبالتالي ولكون حجازي قد حصل على إنذارين في مباراتي نصف النهائي، فتلقائيًا سوف يتم إيقافه في المباراة النهائية، وذلك استنادًا إلى نص المادة 8/4 و4/5 من اللائحة التنظيمية للبطولة".

وأضاف: "أما بخصوص الاحتجاج على عدم استحقاق اللاعب للبطاقة الصفراء، فذلك لا يتم النظر فيه طالما أن الحكم دون ذلك الإنذار في تقريره ولا يمكن إلغائه إلا في حالة واحدة وخي أن يكون حكم المباراة قد منح حجازي الإنذار نتيجة خطأ في تحديد هوية اللاعب المستحق للإنذار، وذلك حسب نص المادة 4/4 من لائحة الانضباط العربية".

واختتم: "ولكن قد يتمكن حجازي من المشاركة في حالة واحدة، وهي إذا ما قررت اللجنة المنظمة للبطولة تعديل لائحتها بإسقاط جميع الإنذارات للاعبين المشاركين مع فرقهم المتأهلة للمباراة النهائية".

يذكر أن العميد يلاقي النهائي الفائز من مواجهة الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري، المقرر إقامتها في 11 من يناير الجاري، بعدما كان قد انتهى لقاء الذهاب بفوز الدراويش بهدف نظيف.