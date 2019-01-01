الاتحاد السويدي يهدي زلاتان إبراهيموفيتش تمثالًا بمسقط رأسه

في أمريكا يوجد تمثال الحرية وفي مالمو تمثال زلاتان إبراهيموفيتش.. هكذا أهدى الاتحاد السويدي تمثالًا للسلطان

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قرر الاتحاد السويدي لكرة القدم تكريم أسطورة البلاد زلاتان إبراهيموفيتش، وذلك من خلال تدشين تمثالًا له خارج ملعب فريندز أرينا في مسقط رأسه بمدينه مالمو.

ونشرت الصحفة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" صورًا التقطها زلاتان إبراهيموفيتش بجوار التمثال البرونزي المصنوع له من قبل اتحاد بلاده.

وكتبت صفحة الفيفا الرسمية تعليقًا على الصور "عندما تأتي إلى نيويورك يكون لديك تمثال الحرية، وعندما تأتي إلى السويد لديك تمثال زلاتان".

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واعتزل زلاتان إبراهيموفيتش دوليًا قبل انطلاق كأس العالم الأخيرة في 2018، وذلك في الوقت الذي كان فيه المنتخب السويدي بعيدًا عن حسابات التأهل، قبل أن يفجر مفاجأة ويتأهل على حساب إيطاليا.

وشارك زلاتان مع المنتخب السويدي في 116 مباراة دولية، نجح خلالها في تسجيل 62 هدفًا، فضلًا عن مشاركاته القليلة مع منتخبات الفئات السنية.

يذكر أن إبراهيموفيتش لعب لمالمو ويوفنتوس وإنتر وبرشلونة وميلان وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ولوس أنجلوس جالاكسي خلال مسيرته الكروية التي تنقل فيها بين العديد من الأندية.