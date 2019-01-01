الاتحاد السكندري يقلب الطاولة على الإسماعيلي ويعبر لنصف نهائي كأس مصر

زعيم الثغر حول تأخره إلى فوز بثلاثة أهداف

فيسبوك تويتر بلال محمد

خطف الاتحاد السكندري بطاقة الوصول، إلى نصف نهائي كأس مصر على حساب الإسماعيلي، بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

زعيم الثغر يظهر للمرة الأولى في بطولة كأس مصر، بعد غياب استمر 14 عاماً منذ الظهور الأخير في عام 2005، عندما وصل للنهائي ولكنه خسر البطولة لصالح إنبي.

الإسماعيلي افتتح أهداف المباراة في الدقيقة 81 عن طريق كريم بامبو، بعد بينية وتفويته من زميله وضعته في انفرد بمرمى زعيم الثغر ليسددها بقوة.

وسريعاً جاء الرد من الاتحاد عن طريق رزاق سيسه، الذي سجل واحدًا من أجمل أهداف الموسم، بعد تسديدة على الطاير من مشارف منطقة جزاء الدراويش، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وأطلق سيد البلد رصاصة الرحمة، على قلوب مشجعي الإسماعيلي في الشوط الإضافي الأول، عندما سجل محمد أنور الهدف الثاني لفريقه برأسية قوية، قبل أن يسجل خالد قمر الهدف الثالث في الدقيقة 110.

🎙️هاني رمزي: "أي إصابة لصلاح تعتبر مقلقة للجهاز الفني لمنتخب مصر، وطبيب المنتخب تواصل مع نظيره في ليفربول للاطمئنان عليه، محمد صلاح سيجري بعض الفحوصات للإطمئنان عليه بعد هذه الإصابة التي لحقت به، وأعتقد أنه سيلحق بمواجهة فريقه أمام برشلونة". pic.twitter.com/PI7I6cmfO7 — جول مصر (@goaleg) May 5, 2019

وينتظر أن يلعب الاتحاد السكندري في نصف النهائي الأول أمام الفائز من مباراة الزمالك ومصر المقاصة، بينما يلعب بتروجيت مع حرس الحدود أو بيراميدز أو الأهلي.