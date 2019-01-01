الاتحاد السكندري: نرتب لصفقة تبادلية مع بيراميدز في الأيام القادمة

زعيم الثغر يواصل تدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية ويتعاون مع بيراميدز

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة في نادي الاتحاد السكندري، مواصلة إدارة فريقه محاولاتها في تدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

قال وليد صلاح الدين في تصريحات إذاعية: "تعاقدنا مع خط دفاع بالكامل، حصلنا على توقيع محمد أنور من وادي دجلة، وهشام صلاح من المصرية للاتصالات، وصبري رحيل من الأهلي، ودا سيلفا".

وواصل: "يتبقى لنا ثلاث صفقات، نريد جناح أيمن يلعب بقدمه اليسرى، ولديه دقة تسديد عالية على المرمى، ونريد لاعب وسط مدافع وجوكر يجيد اللعب في أكثر من مركز".

وتابع: "حصلنا على توقيع لاعبي وادي دجلة، السيد سالم وكريم ممدوح، وأبلغنا إدارة دجلة واتحاد الكرة بالتفاوض معهما خلال الفترة الحرة، ونحذر أي فريق يحاول التعاقد معهما".

قرار من لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقي📝

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وأكمل: "قد تحدث صفقة تبادلية مع بيراميدز في الفترة القادمة، لقد تحدثت مع هادي خشبة، نريد أحمد توفيق بالإضافة إلى أن بيراميدز يريد بعض من لاعبي الاتحاد".

وأتم تصريحاته قائلاً: "من الواد أن يذهب السيد سالم في إعارة لبيراميدز حتى نهاية الموسم، في حال تمكننا من إتمام المفاوضات على ضمه من دجلة".

الجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري، يحتل المركز الثاني عشر من جدول ترتيب الدوري، برصيد 20 نقطة بعد لعب 19 مباراة، وبفارق ست نقاط عن المقاولون العرب صاحب المركز الخامس.