فيديو - الاتحاد السكندري يتأهل إلى دور الـ8 بكأس محمد السادس

زعيم الثغر حقق الفوز ذهابًا وإيابًا على المحرق البحريني

أسقط الاتحاد السكندري المصري، المحرق البحريني على أرضه ووسط جمهور، بالفوز بهدف وحيد، على ملعب الشيخ علي بن محمد آل خليفة، ضمن إياب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

هدف المباراة جاء في الدقيقة 73 من رأسية المهاجم خالد قمر، بعدما استقبل عرضية رائعة من الجهة اليسرى.

أصحاب الأرض شكلوا خطورة على مرمى زعيم الثغر في أكثر من فرصة إلا أن تألق الحارس عماد السيد حال دون وصولهم لمرماه.

الاتحاد كان منتصرًا كذلك في لقاء الذهاب بالإسكندرية بثنائية نظيفة، سجلها أحمد رفعت "ضربة جزاء" وخالد قمر.

الفوز صعد بالفريق السكندري إلى دور الـ8 من البطولة، ليرافق الاتحاد والشباب السعوديين، وأولمبيك آسفي والرجاء المغربيين.

ولا يزال هناك ثلاث مباريات متبقية في هذا الدور بين الشرطة العراق وإف سي نواذيبو الموريتاني، الجزيرة الإماراتي والإسماعيلي المصري، ومولودية الجزائر والقوة الجوية العراقي.