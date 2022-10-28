الاتحاد السعودي يُعلن موعد قرعة كأس الملك

الفيحاء فاجأ الجميع وانتزع لقب الموسم الماضي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم موعد إجراء قرعة الموسم الجاري من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي يُشارك فيها 16 فريقًا هي أندية دوري روشن السعودي.

وأوضح الاتحاد عبر حسابه على تويتر أن القُرعة ستجري يوم الثلاثاء القادم في قرعة الدرعية الرياضية ضمن فعاليات موسم الدرعية.

كأس الملك هي أقدم البطولات المحلية السعودية، إذ انطلقت النسخة الأولى عام 1957 واستمرت حتى 1990، توقفت البطولة لـ18 عامًا قبل أن تعود من جديد عام 2008.

الفيحاء نجح في مفاجأة الجميع الموسم الماضي والتتويج باللقب بعدما أقصى الاتحاد في نصف النهائي وهزم الهلال بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة النهائية.

الأهلي هو الأكثر تتويجًا بكأس الملك، برصيد 13 مرة، ويُطاده الاتحاد والهلال بـ9 مرات لكل منهما، ثم النصر بألقابه الستة.