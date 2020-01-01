الاتحاد السعودي يوضح حقيقة إلغاء الدوري بسبب كورونا

إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم يوضح حقيقة إلغاء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب فيروس كورونا.

أوضح إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم حقيقة الأنباء المتداولة حول إمكانية إلغاء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب فيروس كورونا.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية أدلى بها القاسم وأكد خلالها أن الاتحاد السعودي قد ناقش كل الاحتمالات الواردة للتعامل مع الموقف خلال الفترة المقبلة

وقال القاسم: "فكرة تعليق الدوري لم يتم طرحها بشكل كامل حتى الآن، لكن كل شيء وارد ويتم التناقش فيه مع الرابطة بما يتماشى مع الظروف الحالية والسيناريوهات المتوقعة، ومن هذا المنطلق سنخرج بعدة تصورات للموسم".

المزيد من الفرق

وأضاف حول الموقف الآسيوي: "تحدثنا مع كل الأندية المشاركة في البطولات الآسيوية من أجل إبلاغهم بنتائج اجتماع الاتحاد الطارئ، هناك بكل تأكيد اعتراضات على المواعيد الجديدة لأن اللعب في يونيو يرهق الفرق".

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وأكمل: "الاتحاد السعودي قدم مقترحًا بخوض اللقاءات المتبقية في شهر مايو فقط على أن يلعب دور الـ 16 في أغسطس أو أن يتم تغيير نظام البطولة لتلعب بنظام الدورة المجمعة".

وأردف: "عدد من مباريات الأندية المشاركة في آسيا بالدوري السعودي قد يتم تأجيلها وتغيير موعدها، أما لقاءات المنتخب فقد تؤجل لسبتمبر وأكتوبر".

جدير بالذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري في الوقت الحالي بـ 50 نقطة وبفارق ثماني نقاط عن أقرب المنافسين النصر الذي يملك 42 نقطة.