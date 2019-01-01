الاتحاد السعودي ينوي إجبار الأندية على نشر عقود اللاعبين

الاتحاد السعودي بصدد اتخاذ قرار جديد بشأن سوق الانتقالات

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد اتخذ قرار هام بشأن تعاقدات الأندية السعودية مع اللاعبين.

وشهدت الفترة الأخيرة في الدوري السعودي للمحترفين ارتفاع سقف التعاقدات بين الأندية، وظهور صفقات بمبالغ مالية كبيرة للغاية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم ألزم الأندية بنشر عقود اللاعبين أيًا كان المحليين أو الأجانب.

وأضافت الصحيفة أن هذا القرار يضمن الشفافية ويرفع من درجتها بين أندية الدوري السعودي، وعملية التعاقدات في الفترة القادمة.

وأكدت التقارير أن الاتحاد السعودي ينوي مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل استطلاع أراء بعض المستشارين القانونيين في هذا الأمر.

ومن المنتظر أن يشهد الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الجديد، منافسة قوية بين جميع الأندية بعد ما قاموا به من تعاقدات.