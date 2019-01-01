الاتحاد السعودي يكشف عن تفاصيل تعاقده مع رينارد في مؤتمر صحفي

رينارد يستعد لبدء مشواره مع منتخب السعودية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن تفاصيل تعاقده مع الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني الجديد للمنتخب السعودي.

وكان رينادر قد وصل إلى السعودية لتولي تدريب المنتخب بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، بعد رحيله عن تدريب أسود الأطلس.

ويعقد الاتحاد السعودي لكرة القدم، مؤتمرًا صحفيًا، للكشف عن تفاصيل العقد بالتعاقد مع المدرب الفرنسي استعدادًا للبطولات المقبلة.

ويشهد المؤتمر الصحفي الخاص بالاتحاد السعودي، عقب كشف تفاصيل التعاقد، توقيع الفرنسي على عقود تدريبه للمنتخب السعودي.

وسيبدًا رينارد مشواره مع المنتخب السعودي، يوم 10 سبتمبر المقبل في مواجهة اليمن ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022.

وكان خوان أنطونيو بيتزي قد رحل عن تدريب منتخب السعودي عقب الخروج من كأس العالم في روسيا، بعد قضائه عامًا ونصف في تدريب الأخضر.