الاتحاد السعودي يكشف حقيقة التدخل لإجبار الأندية على تخفيض الرواتب

كانت وزارة الرياضة السعودي قد قررت تعليق النشاط الرياضي

نفت تقارير صحفية مُقربة من الاتحاد السعودي لكرة القدم وجود تدخل من قبل المسؤولين لإجبار الأندية على تخفيض رواتب اللاعبين والمدربين.

وبحسب صحيفة "الرياضية" فأن الاتحاد السعودي لكرة القدم لن يعقد اجتماعًا مع رؤساء الأندية بخصوص تخفيض الرواتب.

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وكانت مصادر "جول" قد أكدت وجود تحرك من قبل أندية الدوري السعودي للتفاوض مع اللاعبين والمدربين من أجل تخفيض عقودهم خلال الفترة الحالية.

التقارير أشارت إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أبدى ترحيبه بأي اتفاق يتم التوصل له من قبل الأندية واللاعبين، لأن الأندية هي المسؤولة عن هذا القرار.

الاتحاد السعودي كان قد عقد سلسلة من الاجتماعات عن بُعد لمناقشة استراتيجية التعامل مع المرحلة المقبلة سواء استمر تعليق النشاط الرياضي لفترة أطول أو عودة الاستئناف الأنشطة الرياضية.

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وكانت وزارة الرياضة السعودية قد قررت تعليق النشاط الرياضي في السعودية خوفًا من تفشي فيروس كورونا وحرصًا على سلامة الجميع.