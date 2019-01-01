الاتحاد السعودي يعلن موعد تنصيب المسحل رئيسًا

لم يترشح أحدًا سوى قائمة ياسر المسحل

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موعد انطلاق انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، من أجل انتخاب رئيس جديد للاتحاد.

ولم يترشح أحد على رئاسة اتحاد كرة القدم السعودي، سوى قائمة ياسر المسحل، وذلك قبل انطلاق الانتخابات.

وأعلن الحساب الرسمي لاتحاد الكرة السعودي، عن انطلاق إنعقاد الجمعية العمومية غير العادية، صباح غدٍ السبت.

تنعقد غدًا السبت الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد، حيث أعلنت لجنة الانتخابات عن قائمة انتخابية وحيدة مُترشحة برئاسة ياسر المسحل pic.twitter.com/bwWJe6XkeA — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) June 28, 2019

وتبدأ الجمعية العمومية في تمام الحادية عشر صباحًا، على أن يتم انتخاب مجلس الإدارة في تمام الـ12:30 ظهرًا.

وتقام فاعليات الجمعية العمومية غير العادية، في مركز الملك فهد الثقافي، في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض.

وستشهد الجمعية العمومية تنصيب ياسر المسحل رئيسًا للاتحاد السعودي لكرة القدم.