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الاتحاد السعودي يعلن موعد تنصيب المسحل رئيسًا

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لم يترشح أحدًا سوى قائمة ياسر المسحل
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موعد انطلاق انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، من أجل انتخاب رئيس جديد للاتحاد.

ولم يترشح أحد على رئاسة اتحاد كرة القدم السعودي، سوى قائمة ياسر المسحل، وذلك قبل انطلاق الانتخابات.

وأعلن الحساب الرسمي لاتحاد الكرة السعودي، عن انطلاق إنعقاد الجمعية العمومية غير العادية، صباح غدٍ السبت.

وتبدأ الجمعية العمومية في تمام الحادية عشر صباحًا، على أن يتم انتخاب مجلس الإدارة في تمام الـ12:30 ظهرًا.

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وتقام فاعليات الجمعية العمومية غير العادية، في مركز الملك فهد الثقافي، في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض.

وستشهد الجمعية العمومية تنصيب ياسر المسحل رئيسًا للاتحاد السعودي لكرة القدم.

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