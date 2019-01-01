الاتحاد السعودي يعلن جدول دوري المحترفين

تعرف على جدول الدوري السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن جدول دوري المحترفين موسم 2019/2020، وذلك بعد إجراء القرعة اليوم الأحد.

وتم الإعلان عن معايير مباريات دوري المحترفين، حيث جاءت كالآتي:

- مراعاة مواعيد الزراعة الشتوية والصيانة الدورية للملاعب المعتمدة بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة

- تسلسل جولات الدور الثاني هو انعكاس تام لتسلسل جولات الدور الأول

- كل فريق من الفرق المشاركة يلعب في الدور الواحد كفريق مستضيف سبع مباريات على الأقل وثمانٍ مباريات على الأكثر

- لا يلعب أي فريق أكثر من جولتين متتاليتين كفريق مستضيف أو جولتين متتاليتين كفريق ضيف في الدور الواحد

- مباريات الجولة الأولى ستواجه فيها فرق المستوى الأول فرق المستوى الرابع، وفرق المستوى الثاني فرق المستوى الثالث

- لا يلعب أي فريق جولتين متتاليتين ضد فريقين من المستوى الأول، أو جولتين متتاليتين ضد فريقين من المستوى الرابع

- في الجولتين الأخيرتين يلعب كل فريق إحداهما كفريق مستضيف والأخرى كفريق ضيف

- مراعاة الملاعب المشتركة بين فريقين في الجولتين الأخيرتين، بحيث يلعب أحد الفريقين في الجولة كفريق مستضيف، والفريق الآخر كفريق ضيف لكونها جولات موحدة

- لا تقام مباراتان من مباريات الديربي أو الكلاسيكو بين الأندية الأربعة (النصر، الهلال، الأهلي، الاتحاد) في جولة واحدة