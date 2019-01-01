الاتحاد السعودي يعلن القائمة المشاركة في بطولة غرب آسيا

22 لاعبًا يمثلون الأخضر في مدينة أربيل

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، عن القائمة النهائية التي ستدافع عن ألوان الصقور الخضر في بطولة غرب آسيا، المقامة منذ الثلاثاء الماضي.

وكان المدرب يوسف عنبر قد استبعد من قائمته لاعب الأهلي يزيد البكر، لحاجة فريقه لخدماته في مباراتي الهلال في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، ونفس الأمر انطبق على المنضم حديثًا لصفوف الاتحاد هارون كمارا.

ومن المفترض أن يستهل الأخضر السعودي مبارياته في البطولة بمواجهة الجار الكويتي بعد غد الأحد، ومن ثم سيصطدم بالبحرين وإيران في ختام مباريات المجموعة الثانية، التي ستستضيف مدينة أربيل مبارياتها.

وجاءت القائمة النهائية على النجو الأتي:

حراسة المرمى | مصطفى ملائكة، عبدالله الجدعاني، عبدالله صالح.

خط الدفاع | فواز اليامي، محمد العمري، وسام السويد، حسين الشويش، سامي الخيبري، حسان تمبكتي، متعب المفرج.

خط الوسط | حاتم بلال، محمد الفهيد، محمد المجحد، علي النمر، نايف هزازي، ربيع سفياني، عبدالكريم القحطاني، عبدالمحسن القحطاني، منصور حمزي، خالد كعبي.

خط الهجوم | عبدالفتاح آدم ، حسين شراحيلي.