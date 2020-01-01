الاتحاد السعودي يطلب إنشاء ملاعب جديدة لاستضافة كأس آسيا 2027

السعودية ترغب في استضافة كأس أمم آسيا 2027.

يسعى الاتحاد السعودي لكرة القدم، لاستكمال ترتيبات طلب استضافة بطولة كأس أمم آسيا 2027، وذلك بإنشاء ملاعب من الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن الاتحاد السعودي، يسعى للحصول على ضمانات حكومية، من خلال موافقة عدد من الوزارات والجهات الحكومية، من أجل دعم بطولة كأس أمم آسيا 2027.

ويرسل الاتحاد السعودي هذه الضمانات إلى الاتحاد الآسيوي، بعد أن تم تقديم ملف متكامل عن الاستضافة، قبل إجراء قرعة اختيار البلد المستضيف لها.

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بطولة كأس أمم آسيا، تحتاج إلى من 8 إلى 9 ملاعب بمواصفات خاصة، لاستضافة 51 مباراة، سيشارك فيها 24 منتخبًا، ويسعى الاتحاد السعودي للاستعداد بشكل جيد لاستضافة البطولة.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمهل الدول الراغبة في استضافة البطولة حتى 31 مارس المقبل، قبل إغلاق ملف طلب الاستضافة، على أن يرسل نماذج الدور التي تقدمت خلال شهر مايو المقبل، تتضمن الاشتراطات التي وضعتها من ملاعب وعدد المقاعد في المدرجات والفنادق ووسائل النقل وغيرها.

وينظم الاتحاد الآسيوي ورشة عمل خلال شهر أغسطس المقبل في عاصمة ماليزيا كوالالمبور، لشرح طريقة زيارات وفود الاتحاد الآسيوي للدور المرشحة للاستضافة، ومتابعة ما تضمنه ملف كل دولة، على أن تكون أولى الزيارات الميدانية، للوفد الآسيوي في ديسمبر المقبل، لمراجعة ملفات الدول التي طلبت الاستضافة على أرض الواقع، وتدوين الملاحظات، ثم تقييم المنشآت والملاعب والفنادق وغيرها.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن الدولة المستضيفة لكأس آسيا 2027 خلال شهر مارس من عام 2021، عن طريق المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.