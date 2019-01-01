الاتحاد السعودي يخصص بريدًا إلكترونيًا للتواصل مع الجماهير

خطوة تصب في صالح الجماهير المعترضة دائمًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، بريدًا إلكترونيًا، للتواصل مع الجماهير والرد على استفساراتهم بشكل دوري.

الاتحاد عقد اليوم اجتماعه الأول برئاسة ياسر المسحل، الذي تم تنصيبه رئيسًا بالتزكية مع عدم وجود أي مترشح منافس له.

مؤتمر ياسر المسحل - عودة الحكم السعودي ومدرب المنتخب الوطني

وكتب الاتحاد السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مجلس الإدارة يخصص بريدًا إلكترونيًا لتلقي ملاحظات واستفسارات الجماهير الرياضية والمقترحات التطويرية ideas@saff.com.sa".

وكان المسحل قد أوضح في مؤتمر صحفي أنه لن يكون هناك متحدث رسمي للاتحاد أسوة بالاتحاد الدولي "فيفا" والاتحاد الآسيوي، على أن يتم إيجاد طريقة بديلة للتواصل مع الجميع.

وتأتي خطوة البريد الإلكتروني في صالح الجماهير، التي اعترضت الموسم المنقضي على عديد من القرارات التي اتخذها اتحاد الكرة برئاسة قصي الفواز، للتواصل المباشر مع أعضاء الاتحاد.