الاتحاد السعودي يحسم موقفه من مانشيني عقب النتائج السلبية للأخضر

المدرب الإيطالي تولى تدريب المنتخب السعودي في أغسطس الماضي

بدد رودي جاليتي الشكوك التي أحاطت مؤخرًا بمستقبل روبيرتو مانشيني مع المنتخب السعودي، مؤكدًا على بقائه في منصبه رغم النتائج السلبية للأخضر.

الاتحاد السعودي لكرة القدم اختار المدرب الإيطالي ليخلف الفرنسي هيرفي رينارد، وقد قاد المنتخب في 4 مباريات ودية تعادل في واحدة وخسر الثلاثة الأخرى.

الإعلام والجمهور السعودي وجه انتقادات كبيرة لأداء الأخضر تحت قيادة بطل يورو 2020، وقد وصل الأمر بالبعض للمطالبة بمراجعة قرار التعاقد معه مبكرًا خوفًا من الفشل في تحقيق الأهداف المطلوبة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جاليتي أوضح عبر منصة إكس أن منصب مانشيني في أمان تام رغم تلك النتائج والانتقادات، مشيرًا إلى أن المسؤولين في الاتحاد السعودي يضعون كامل ثقتهم به ويدعمونه تمامًا لتجهيز الأخضر لتصفيات كأس العالم 2026 التي ستنطلق في نوفمبر القادم.

يُشار إلى أن عقد مانشيني ممتد مع الأخضر حتى عام 2027.