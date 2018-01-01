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كأس آسيا

قرار جديد من الاتحاد السعودي لكرة القدم أثناء بطولة آسيا بشأن اللاعبين الأجانب

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بطولة آسيا تنطلق خلال الشهر المقبل في الإمارات العربية المتحدة

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرار بشأن أندية الدوري خلال فترة بطولة كأس الأمم الآسيوية المقرر انطلاقها بالشهر المقبل.

وتلعب مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين أثناء بطولة آسيا، وأيضًا بعض مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الاتحاد السعودي في بداية الموسم قد سمح لجميع الأندية مشاركة 7 لاعبين أجانب فقط من الـ8 المحترفين المسجلين في قائمته.

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وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، مشاركة الـ8 لاعبين في التشكيل الأساسي للمباراة، للأندية التي سيتم استدعاء لاعبيها في المشاركة ببطولة آسيا.

وجاء البيان الرسمي على النحو التالي: "قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم السماح للأندية التي تم استدعاء أحد لاعبيها للمشاركة مع المنتخب الوطني الأول خلال مشاركته في كأس آسيا 2019 التي ستستضيفها الإمارات بإشراك ثمانية لاعبين أجانب ضمن القائمة الأساسية في مسابقتي كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين".

وأضاف: "في حين سيبقى العدد كما كان معمولًا به بالنسبة لباقي الأندية بمشاركة سبعة لاعبين أساسيين في قائمة الفريق".

ويشارك المنتخب السعودي في منافسات كأس الأمم الآسيوية 2019، في المجموعة الخامسة بجوار كلًا من قطر ولبنان وكوريا الشمالية.

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