فواز القرني يسب مشجعًا للاتحاد

الحارس لم يتحمل انتقاد المشجع له

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

رفض فواز القرني؛ حارس مرمى اتحاد جدة السعودي، التعرض للانتقاد من قبل أحد جماهير العميد، ليقوم بسبه.

الحارس قام اليوم الأربعاء، بنشر فيديو له رفقة ابنه "بلقاسم"، وهو يدعوه بـ"تاوامبا"، أسوةً بهداف التعاون السعودي، وهو ما جعل البعض يسخر منه. (طالع التفاصيل)

وتعجب الجمهور من إطلاق الحارس اسم تاوامبا على نجله، رغم أن هداف التعاون هو من هز شباكه في الوقت القاتل في نهائي كأس خادم الحرمين الموسم الماضي، ليحرم النمور من نهاية الموسم ببطولة.

وقام أحد الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بتحميل الحارس مسؤولية ضياع الكأس من الاتحاد، ليرد القرني بوصفه بـ"العاهه".

العميد كان قد خسر نهائي كأس الملك بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ثم تمكن تاوامبا في الوقت المحتسب بدل من الضائع بخطف هدف الفوز للسكري، على ملعب الملك فهد الدولي، في مايو الماضي.