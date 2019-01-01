الاتحاد السعودي يخصص 10 حكام أجانب لكل فريق بالدوري

10 حكام أجانب لكل فريق في الدوري السعودي هذا الموسم.

عتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم، 10 طواقم تحكيمية أجنبية لكل فريق، خلال مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اعتبارًا من الجولة 13.

عقد ياسر المسحل، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي، مع رؤوساء أندية الدوري، بحضور مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة الرابطة، بحث العديد من الأمور.

وأعلن الاتحاد السعودي اعتماد تكليف طواقم التخكيم الأجنبية، لمباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، بداية من دور الـ16.

وكشف اتحاد كرة القدم عن الضوابط والشروط في المباراة التي يرغب أحد طرفيها تكليف طاقم أجنبي لضبطها، في مقدمتها رفع الطلب قبل 13 يومًا على الأقل من إقامة المباراة سواء كانت على أرض الفريق أو بالخارج.

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وفي حال استنفاذ النادي الحصة المخصصة له من أطقم التحكيم، ويرغب في وجود طواقم أجنبية أخرى، يتم رفع الطلب مع تحمل تكاليف الطاقم وإرفاق صورة من التحويل البنكي.

تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" سيقودها حكام أجانب، خلال المباريات التي يقودها أطقم تحكيم سعودية.

وقدم المسحل شكره إلى عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس هيئة الرياضة، على دعمه واهتمامه الكبير لكرة القدم، معتبرًا أن هذا أسفر عن مزيد من الإنجازات الرياضية في السعودية.