تعرف عليهما .. موعدان مقترحان لنهائي كأس محمد السادس بين الاتحاد والرجاء

نهائي سعودي مغربي للبطولة العربية

قال الإعلامي السعودي وليد الفراج أن الاتحاد العربي لكرة القدم وصل إلى اتفاق مبدئي مع نظيره المغربي على الموعد النهائي للمباراة النهائية لكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال بين الاتحاد السعودي والرجاء المغربي.

الاتحاد كان قد تأهل إلى النهائي بتخطي مواطنه الشباب فيما نجح الرجاء في إقصاء الإسماعيلي المصري، ومازال الفريقان ينتظران قرار الاتحاد العربي حول موعد النهائي المرتقب.

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الفراج وخلال برنامج الدوري مع وليد أكد أن الاتحادين العربي والمغربي يُحاولان إقامة النهائي العربي في الدار البيضاء خلال إبريل القادم وقبل عيد الفطر السعيد استغلالًا لانشغال 4 أندية سعودية في دوري أبطال آسيا، وإن لم ينجحا في ذلك سيُقام النهائي خلال مايو القادم بعد العيد.

وأخيرًا أوضح الفراج أن الإعلان عن موعد المباراة النهائية سيكون الأسبوع القادم بعد التوصل لاتفاق نهائي حوله.

يُذكر أن النجم الساحلي التونسي هو حامل لقب البطولة العربية، إذ كان قد تفوق على الهلال السعودي في النهائي الذي أقيم في الإمارات.