الاتحاد والرجاء وافقا عليه .. موعد "مفاجئ" لنهائي كأس محمد السادس

نهائي سعودي مغربي للبطولة العربية

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن موعد مفاجئ حدده الاتحاد العربي لكرة القدم لنهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال بين الاتحاد السعودي والرجاء المغربي.

الاتحاد كان قد تأهل إلى النهائي بتخطي مواطنه الشباب فيما نجح الرجاء في إقصاء الإسماعيلي المصري، ومازال الفريقان ينتظران قرار الاتحاد العربي حول موعد النهائي المرتقب.

الرياضية أوضحت أن الاتحاد العربي اقترح لعب المباراة النهائية في المغرب خلال أغسطس القادم، قبل انطلاق الدوري السعودي بأسبوع تقريبًا، وقد حصل على موافقة الناديين على ذلك الموعد.

وأضافت أن الاتحاد ينتظر حاليًا اعتماد الموافقة على هذا الاقتراح لتثبيت الموعد والبدء بوضع الترتيبات الخاصة بالنهائي المنتظر.

يُذكر أن النجم الساحلي التونسي هو حامل لقب البطولة العربية، إذ كان قد تفوق على الهلال السعودي في النهائي الذي أقيم في الإمارات.