لاعبو الأخضر الأولمبي خارج حسابات الاتحاد أمام الرائد

مباراة صعبة أمام الاتحاد في الجولة القادمة من الدوري السعودي

خرج ثنائي المنتخب الأولمبي السعودي، سعود عبد الحميد وأمين بخاري، من حسابات ناديهما الاتحاد لمواجهة الرائد في الجولة القادمة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

الأخضر الأولمبي نجح في التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بعد حلوله وصيفًا في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا إثر خسارته المباراة النهائية أمام كوريا الجنوبية بهدف دون رد.

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وقد عاد اللاعبون للانتظام مع أنديتهم بعد نهاية البطولة والعودة من تايلاند، لكن المدرب هينك تيك كات قرر منح عبد الحميد وبخاري راحة لمدة 3 أيام من المران، مما أخرجهما من حساباته لمباراة الرائد التي ستقام في بريدة يوم الجمعة القادم.

وتقرر أن يعود اللاعبان للانتظام في التدريبات التي تسبق مواجهة التعاون في الجولة الـ17 من الدوري السعودي.

من جانب آخر، واصل الاتحاد استعداداته لمواجهة الرائد الصعبة بمران مسائي في ملعب النادي يوم أمس الثلاثاء شارك به جميع اللاعبين، وقد حرص المدرب الهولندي خلاله على إخضاع اللاعبين لتدريبات بدنية وأخرى فنية، واختتم المران بمناورة في منتصف الملعب.

الاتحاد سيستعيد خلال اللقاء نجم وسطه عبد الإله المالكي الذي غاب عن مباراة العدالة السابقة للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وقد تقرر أن يُغادر الفريق إلى بريدة يوم غدٍ الخميس.