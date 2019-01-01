الاتحاد الدولي يجبر إيران على إعادة النساء للمدرجات

تعرف على بيان الاتحاد الدولي بشأن حرمان النساء من حضور المباريات في إيران

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أصدر جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بيانًا رسميًا لرفض حرمان المرأة من دخول مدرجات ملاعب كرة القدم.

أحد المشجعات قررت إضرام النار في نفسها بشهر مارس الماضي احتجاجًا على حرمانها من حضور مباراة كرة قدم.

وقال رئيس الفيفا في بيان رسمي: "أتمنى من الاتحاد الإيراني والمسئولين في إيران الاهتمام بالرد على مطالبنا المستمر بالتعامل مع هذا الموقف غير المقبول".

وتابع: "تحدثت معهم في عديد المرات خلال الفترة الماضي وكذلك إدارة الفيفا وأرسلنا وفدًا إلى إيران في الفترة الحالية ونتطلع لسماع أخبار سعيدة".

إنفانتينو أكد أنّ موقف الفيفا واضح في هذه المسألة ويجب التوقف على حرمان المرأة من التواجد في المدرجات.

واختتم: "نحن نتفهم وجود خطوات لإتمام هذه المسألة ومراعاة السلامة والأمن في ذلك ولكن لابد من تحرك إيجابي والتقدم في هذا الملف قبل مباراة إيران المقبلة في أكتوبر".

جدير بالذكر أن إيران سيواجه كامبوديا على ملعبه يوم 10 أكتوبر المقبل في التصفيات المؤهلة لأمم آسيا وكأس العالم.