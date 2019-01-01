الإعلان عن المرشحين لتشكيل العام

وغياب بارز للجزائر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلنت رابطة أندية اللاعبين المحترفة "فيفا برو" قائمة من 55 لاعباً سيتم منها اختيار تشكيل الأفضل في العام عن الموسم المنصرم في المنافسات المحلية والقارية.

ويتم جمع الأصوات من اللاعبين عبر الاتحادات التابعة للاتحاد الدولي عن أداء اللاعبين في الفترة من يوليو 2018 وحتى يوليو 2019.

وضمت القائمة لاعبين من 21 جنسية، وأتت البرازيل في الصدارة برصيد عشرة لاعبين، ثم فرنسا بسبعة وإسبانيا بستة، بينما هيمن برشلونة بوجود 11 لاعباً من تشكيلته، ثم ريال مدريد بتسعة، ومانشستر سيتي بثمانية.

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وشهدت القائمة غياب لاعبي المنتخب الجزائري المتوج بلقب كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر خلال الصيف الحالي.

وسيتم الإعلان عن التشكيل المثالي وجوائز "الأفضل" عن الموسم المنصرم في الثالث والعشرين من سبتمبر.

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القائمة الكاملة:

حراسة المرمى: أليسون بيكر - إيدرسون مورايش - يان أوبلاك - مارك أندير تير شتيجن - ديفيد دي خيا.

الدفاع: فيرجيل فان دايك - جوردي ألبا - ترينت أليكساندر أرنولد - داني ألفيش - جواو كانسيلو - داني كارفاخال - جيورجيو كيليني - ماتياس دي ليخت - دييجو جودين - جوشوا كيميش - كاليدو كوليبالي - إيمريك لابورتي - جيرارد بيكيه - مارسيلو - سيرخيو راموس - أندرو روبرتسون - أليكس ساندرو تياجو سيلفا - رافائيل فاران - كايل ووكر.

خط الوسط: سيرجي بوسكتس - كاسيميرو - كيفين دي بروينه - فرينكي دي يونج - كريستيان إيركسن - إيدن هازارد - نجولو كانتي - توني كروس - أرثور ميلو - لوكا مودريتش - بول بوجبا - إيفان راكيتيتش - برناردو سيلفا - دوسان تاديتش - أرتورو فيدال.

الهجوم: سيرخيو أجويرو - كريم بنزيمة - كريستيانو رونالدو - روبرتو فيرمينو - أنطوان جريزمان - سون هيونج مين - هاري كين - روبرت ليفاندوفسكي - ساديو ماني - كيليان مبابي - ليونيل ميسي - نيمار - محمد صلاح - رحيم ستيرلينج - لويس سواريز.