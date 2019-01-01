الاتحاد الدولي يعلن منع تشيلسي من الانتقالات بسبب صفقات الشباب

عقوبة قاسية بحق النادي الإنجليزي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن الاتحاد الدولي تطبيق عقوبة على نادي تشيلسي بمنعه من خوض سوق الانتقالات المقبلة والتي تليها بسبب خرقه قوانين ضم اللاعبين الشباب تحت 18 عاماً.

وكان الاتحاد الدولي قد فتح تحقيقاً مع النادي الإنجليزي بخصوص خروقات في صفقات قام به لضم عدد من اللاعبين الشباب لصفوفه في الماضي.

ونشر الاتحاد الدولي بياناً قال فيه إن لجنة الانضباط وجدت أن تشيلسي خرق القانون رقم 19الخاص بالانتقالات في صفقاته لضم 29 لاعباً تحت سن الثامنة عشر.

وأضاف البيان أن تشيلسي خالف الاتفاق 18B المبرم بخصوص صفقات التي تتعلق باللاعبين الشباب والقيام بتلك العمليات.

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أنا أطلب من اللاعبين المزيد .. لا زال هناك الكثير ليقدموه وهم على قدر المسؤولية 👌



إيمري يُقدّر لاعبيه ويتحدث عن طموحات الفريق في الفترة القادمة 🗣️ pic.twitter.com/2HAXksQhKA — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 22, 2019

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وكشف البيان أن العقوبة الموقعة هي منع تشيلسي من إبرام أي صفقات في سوق الانتقالات في الفترتين المقبلتين، أي انتقالات صيف 2019 وشتاء 2020.

ويسرى الإيقاف على كل قطاعات الفريق ماعدا فرق السيدات وكرة الصالات، ويستثنى منه بيع اللاعبين، كما وُقعت غرامة مالية قيمتها 600 ألف فرانك سويسري.

وأعطى الاتحاد تشيلسي مهلة 90 يوماً لتصحيح أوضاع اللاعبين المذكورين في التحقيق وصفقاتهم، كما أكد أن من حقه التقدم باستئناف على القرار.

كما أشار البيان أن الاتحاد الإنجليزي هو الآخر تم تغريمه 510 ألف فرانك لمخالفة اللوائح وإعطائه هو الآخر مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعه.

ويلعب تشيلسي مساء الأحد المقبل مع مانشستر سيتي في نهائي كأس كاراباو، وفاز مساء الخميس على مالمو 3-0 بالدوري الأوروبي وعبر لدور الستة عشر.