أخبار الاتحاد اليوم | وعد حجازي والاتفاق يكسر رقم العميد

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 31 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 31 يناير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

حجازي: نعد الجماهير بالتعويض في المباريات المقبلة

اعترف المصري أحمد حجازي؛ مدافع الاتحاد، بتفوق الاتفاق على فريقه في الأداء خلال مواجهة الفريقين بالأمس، وبأحقيته في الفوز.

وقال حجازي، خلال تصريحاته للقنوات الرياضية السعودية: "الاتفاق تفوق علينا تنظيميًا في المباراة واستغل فرصه بشكل جيد، لكن نحن لم نكن في يومنا، علينا تصحيح الأخطاء ومعرفة أسباب الخسارة".

وأضاف: "لم يتراجع أدائنا بعد تأهلنا لنهائي البطولة العربية، لعبنا مباريات جيدة بعدها، نتعامل مع كل مباراة على حدى، ونعد بالتعويض في المباريات المقبلة".

كاريلي: خسارتنا أمام الاتفاق لم تكن متوقعة

أكد البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد، أنه تفاجأ بأداء الاتفاق، مشيرًا إلى أن هزيمة فريقه في هذه المباراة لم تكن متوقعة بالنسبة له.

وقال كاريلي، خلال تصريحاته للقنوات الرياضية السعودية: "فريقنا كان سيئًا للغاية في المباراة، الخصم كان أفضل وأكثر ذكاءً، سنتعلم من أخطائنا بعد هذه الهزيمة غير المتوقعة".

الاتفاق يكسر رقم الاتحاد

كسر الاتفاق الرقم الذي حافظ عليه الاتحاد على مدار عشر مباريات، بهزيمته للعميد في المباراة التي جمعت بينهما بالأمس، ضمن الجولة الـ16 من الدوري المحلي.

العميد لم يتلق أي هزيمة خارج أرضه خلال العشر مباريات الأخيرة، وتحديدًا منذ 4 أغسطس 2020، قبل أن يلتقي بالاتفاق ويكسر هذا الرقم.

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