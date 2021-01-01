أخبار الاتحاد اليوم | جراحة ناجحة لهنريكي، واستراتيجية كاريلي أمام التعاون

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 16 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 16 فبراير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

كاريلي يُحدد استراتيجية الاتحاد أمام التعاون

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد حدد استراتيجية الفريق أمام التعاون في مباراة الجولة القادمة من الدوري السعودي.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب البرازيلي قرر خوض اللقاء باستراتيجية هجومية، وقد اتخذ هذا القرار بعد متابعة مباراة التعاون الأخيرة أمام القادسية.

من جانب آخر، قرر كاريلي إعادة لاعب الوسط عبد المجيد السواط لقائمة الفريق بعدما استبعده من المباراة الأخيرة أمام الأهلي بقرار فني.

جراحة ناجحة لنجم وسط العميد

أعلن الاتحاد عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم الثلاثاء خضوع نجم وسطه برونو هنريكي لجراحة ناجحة في البرازيل.

كان اللاعب البرازيلي قد تعرض لكسر إجهادي في مشط القدم مؤخرًا وقد غاب عن مباراة الأهلي، وقرر النادي التوجه للتدخل الجراحي بعد فشل الحلول الأخرى.

وقد أعلن الاتحاد سابقًا غياب هنريكي لمدة 6 أسابيع تقريبًا.

كاكو يدعم التعاون أمام الاتحاد

أعلن التعاون وصول البطاقة الدولية الخاصة بلاعبه الجديد أليخاندرو روميرو مما يُتيح له فرصة اللعب أمام الاتحاد يوم الخميس القادم ضمن الجولة الـ19 من الدوري السعودي.

التعاون كان قد ضم اللاعب الباراجواياني في بداية فبراير الجاري من نيويورك ريد بولز الأمريكي، وقد بدأ المشاركة في التدريبات الجماعية منذ الأربعاء الماضي لكنه لم يلعب ضد القادسية لعدم وصول بطاقته الدولية.

كاريلي يُحذر لاعبيه من الاستهانة بالتعاون

حذر فابيو كاريلي لاعبي الاتحاد من الاستهانة بالتعاون خاصة بعد نتائجه السلبية مؤخرًا في الدوري السعودي.