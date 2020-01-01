أخبار الاتحاد اليوم | تجهيز رودريجيز للباطن .. ومفاوضة مهاجم العين الإماراتي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 31 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 31 ديسمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

كاريلي يجهز رودريجيز للمشاركة أمام الباطن

يجهز البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، لاعب الرأس الأخضر جاري رودريجيز، من أجل إشراكه في مباراة الباطن المقرر لها اليوم الخميس.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية" إلى أن كاريلي يخطط للدفع باللاعب جاري رودريجيز خلال جزء من مواجهة الباطن، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مباراة الرائد، بالجولة التاسعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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الاتحاد ينهي استعداداته لمواجهة الباطن

خاض فريق نادي الاتحاد تدريباته الأخيرة مساء أمس الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الباطن، بالجولة 11 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد أدى تدريباته تحت قيادة مدربه كاريلي، على ملعب اللقاء، حيث تركزت على الجوانب الفنية والتكتيكية، حيث قدم مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي الشكر إلى نادي الباطن على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

الاتحاد يقدم عرضًا مغريًا للتعاقد مع لابا كودجو

كشف ماجد العويس، عضو مجلس إدارة نادي العين الإماراتي، عن تلقي ناديه عرضًا مغريًا من جانب نادي الاتحاد السعودي، للتعاقد مع التوجولي لابا كودجو مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشار العويس خلال تصريحات لصحيفة "البلاد" السعودية، إلى أن الاتحاد يسعى للتعاقد مع كودجو، بدلًا من الصربي ألكسندر بريجوفيتش.

الاتحاد يفاوض لاعب ليفربول الأورجوياني

يجهز نادي الاتحاد، عرضًا رسميًا لتقديمه لنادي ليفربول الأوروجوياني، للتعاقد مع اللاعب إجناسيو راميرز، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.