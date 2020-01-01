أخبار الاتحاد اليوم | أمل الأحمدي واجتماع كاريلي وكورونا تضرب العميد

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 2 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020 ...

الأحمدي: نسعى لحسم البقاء أمام النصر

أكد المغربي كريم الأحمدي؛ لاعب الاتحاد، أنه يقدم كل مباراة كل ما لديه من طاقة كي يعيد الفريق إلى مكانته الطبيعية، متمنيًا تقديم مباراة كبيرة أمام النصر وحسم بقاء فريقه في دوري المحترفين.

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وقال الأحمدي، خلال تصريحاته لبرنامج "الدوري مع وليد": "الحمد لله قدمنا مباراة كبيرة أمام الفتح بالجولة الماضية، رغم الطرد الذي حصل بفريقنا، لعبنا لآخر دقيقة وكانت أمامنا فرص للفوز، لكن الحمد لله على التعادل".

وأضاف: "أسعى في كل مباراة على تقديم 100% من مجهودي لمساعدة الفريق، وأتمنى أن نقدم مباراة كبيرة أمام النصر كي نحسم البقاء في دوري المحترفين".

كاريلي يجتمع قبل لقاء النصر

حرص البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد، على عقد اجتماع مع اللاعبين قبل بدء الحصة التدريبية مساء أمس الثلاثاء، لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة النصر المصيرية.

وطالب كاريلي اللاعبين بضرورة بذل قصارى جهدهم من أجل البقاء في دوري المحترفين، إذ أن الفوز على العالمي يضمن للعميد الهروب من الهبوط، شارحًا بعض الجوانب الفنية والمهارية.

إصابة لاعب الاتحاد بكورونا

أعلن عبد العزيز العرياني؛ لاعب الاتحاد، إصابته بفيروس كورونا المستجد، قبل مواجهة فريقه الصعبة أمام النصر، في الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب اللاعب، عبر حسابه الرسمي على تطبيق "سناب شات": "تأكدت إصابتي بفيروس كورونا، والحمد لله حمد الشاكرين على قضاءه".

البدري يقترب من العودة لتونس

أكدت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية أن التونسي أنيس البدري؛ محترف الاتحاد، اقترب من العودة من جديد إلى بلاده، في ظل عدم ارتياحه خلال الفترة القصيرة التي قضاها بالعميد.

وأشارت الشبكة إلى احتمالية عودته لفريقه السابق الترجي التونسي، أو الانضمام إلى مواطنه فرجاني ساسي في نادي الزمالك.

وتأتي هذه الأنباء رغم خروج اللاعب خلال الفترة الماضية مؤكدًا عدم وجود أي نية لديه للرحيل عن النمور.

فهد المولد .. هل يُصبح "دجاجة" الاتحاد والنصر التي تبيض ذهبًا؟

يستعد فهد المولد نجم الاتحاد لمواجهة من العيار الثقيل ومصيرية في موسم فريقه أمام النصر ضمن الجولة الـ29 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، مواجهة قد تحسم نهائيًا بقاء العميد في الدوري أو تزج به للمجهول. ( طالع التفاصيل )