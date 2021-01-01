أخبار الاتحاد اليوم | سجل تاريخي مميز للعميد أمام الاتفاق، وغائبان عن اللقاء

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 29 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 29 يناير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

غائبان عن مباراة الاتحاد أمام الاتفاق

يخوض الاتحاد يوم غدٍ مباراة الجولة الـ16 من الدوري السعودي أمام الاتفاق في الدمام.

الفريق يدخل اللقاء وسط غياب لاعبين من صفوفه، الأول هو حمدان الشمراني للإصابة، والثاني هو حمد آل منصور لظرف عائلي خاص.

المدافع المصري أحمد حجازي يدخل اللقاء وهو مهدد بالإيقاف حال حصل على بطاقة صفراء.

تفوق واضح للاتحاد على الاتفاق في دوري المحترفين السعودي

لعب الاتحاد والاتفاق 21 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين فاز العميد في 11 منهم وتفوق فارس الدهناء في 5 وحسم التعادل 5 مباريات.

الفريقان يلتقيان مساء غدٍ السبت على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام لحساب الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد يختتم تدريباته ويصل الدمام

اختتم الاتحاد تدريباته ووصل الدمام استعدادًا لمواجهة الاتفاق في الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي مساء غدٍ السبت.

وشهد المران تواجد جميع اللاعبين وكثف المدرب فابيو كاريلي خلاله التدريبات البدنية.

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الفيصلي يرفض التجزئة ويتسبب في أزمة لنادي الاتحاد

ترفض إدارة نادي الفيصلي، الموافقة على طلب نادي الاتحاد، بتقسيط مستحقاتها، وذلك عن طريق جدولتها، خوفًا من سقوط حق المطالبة بعد صدور القرار، وانتظار حوالي 4 مواسم.

لجنة فض المنازعات ألزمت نادي الاتحاد بدفع مستحقات انتقال عبد العزيز البيشي وحمدان الشمراني ومحمد بن فؤاد، والتي تبلغ 7.2 مليون ريال، خلال 30 يومًا. " اقرأ التفاصيل "

كاريلي يجهز اليامي للاستفادة من خدماته

قرر البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، فرض تدريبات فنية ولياقية على عبد الرحمن اليامي، مهاجم العميد، بهدف تجهيزه خلال الفترة المقبلة، للاستفادة منه.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن كاريلي استبعد اليامي من تشكيل الفريق الفترة الماضية، بسبب عدم جاهزيته الكاملة، خاصة بعد عودته من الإصابة التي جعلته يغيب عن الفريق الفترة الماضية.

كاريلي يدرس تغيير التشكيل في مواجهة الاتفاق

يدرس الجهاز الفني لنادي الاتحاد، بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي، إجراء تغييرات على تشكيل الفريق، قبل مواجهة الاتفاق، بالجولة 16 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

كاريلي يدرس إجراء تغييرات في مركز خط الوسط والهجوم، مع الثبات على العناصر الدفاعية، بعد الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال مباراة الفريق الأخيرة.

مدرب الفتح يفتح ملف مباراة الاتحاد مبكرًا

قرر البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق نادي الفتح، فتح ملف مباراة فريقه أمام الاتحاد، المقرر لها بالجولة 17 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين مبكرًا.

فيريرا بدأ الاستعداد لمواجهة الاتحاد، بعد أن تم تأجيل مباراته أمام النصر، بسبب انشغال الأخير بمواجهة الهلال بكأس السوبر السعودي، حيث يواجه الاتحاد يوم 4 فبراير القادم.