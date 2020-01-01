أخبار الاتحاد اليوم | ارتياح وإشادة بعد التعادل مع الفيصلي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 20 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الخميس 20 أغسطس 2020 ...

الاتحاد يعاود السقوط ويتعادل مع الفيصلي بالدوري السعودي

تعادل نادي الاتحاد مع نظيره الفيصلي، إيجابيًا بهدف لكل فريق، ضمن الجولة 26 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. " اقرأ تفاصيل المباراة "

كاريلي: التعادل مع الفيصلي نتيجة جيدة

أكد البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، على أنه يشعر بالرضا تجاه ما قدمه لاعبيه أمام الفيصلي، بالرغم من انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

المزيد من الفرق

كاريلي قال خلال تصريحات عقب المباراة: "فهد المولد ظهر بشكل جيد بالرغم من أنه يشارك في مركز غير مركزه الأصلي، وأنا راضٍ على أداء الفريق وعلى التنظيم الدفاعي".

وتابع: "لم يتعرض حارسنا مارسيلو جروهي للاختبار اليوم بشكل حقيقي، باستثناء ضربة الجزاء، وحققنا هدافنا اليوم في مواجهة خصم صعب مثل الفيصلي".

فلاتة: نبذل قصارى جهدنا والفيصلي كبير

أكد عبد المحسن فلاتة، مدافع نادي الاتحاد، على أن التعادل مع الفيصلي جاء بعد مجهود كبير بذله لاعبي العميد، خاصة بعد تقدم المنافس خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء.

فلاتة قال خلال تصريحات تليفزيونية: "الفيصلي فريق كبير وتعادلنا معه، ونبذل أقصى ما لدينا بالرغم من الضغط الكبير".

وتابع: "نحفز بعضنا البعض، ونجتهد في التمارين، للابتعاد عن المراكز المتأخرة، وسنحقق الانتصارات في المباريات القادمة".

كريم الأحمدي: التعادل مع الفيصلي جيد

يرى المغربي كريم الأحمدي، لاعب وسط فريق نادي الاتحاد، التعادل أمام الفيصلي نتيجة جيدة، مشيرًا إلى أن فريقه كان متأخرًا ونجح في العودة للمباراة.

الأحمدي قال خلال تصريحات عقب المباراة: "لم تتح لنا فرصًا كثيرة في المباراة، وحاولنا أن ندرك التعادل، وهذا الأمر ينطبق أيضًا على منافسنا، وعلينا العمل بشكل أكبر الفترة المقبلة".

اللاعب المغربي تابع: "نتمنى أن تساندنا الجماهير خلال الفترة المقبلة، وسنحقق نتائج إيجابية والاتحاد سيبقى بالدوري وسيبتعد عن المراكز الحالية.