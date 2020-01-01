أخبار الاتحاد اليوم | تعليق موقف بريجوفيتش وكاريلي يحذر الرباعي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 20 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 20 ديسمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

تقارير .. القادسية يلاحق الاتحاد والنصر بسبب 21 مليون ريال

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي القادسية، قررت رفع شكوى رسمية ضد إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، بسبب التأخر في سداد قيمة اللاعب هارون كمارا. ( طالع التفاصيل )

البيشي يعود

شارك عبد العزيز البيشي، أمس السبت، في التدريبات الجماعية للاتحاد، بعدما كان قد غاب عن المباراة الأخيرة أمام الوحدة، للإصابة.

الإدارة تتمسك ببريجوفيتش

أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" أن صناع القرار بإدارة نادي الاتحاد وضعوا ثقتهم بالمهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش خلال المرحلة المقبلة، وقرروا منحه الفرصة كاملة لإثبات قدراته.

ويرى مسؤولو العميد أن اللاعب يحتاج فقط للثقة بقدراته على تحقيق تطلعات الجماهير.

المزيد من الفرق

وأشارت الصحيفة إلى أن استبدال اللاعب في الميركاتو الشتوي المقبل أمر بات معلقًا، وقد يتم صرف النظر عنه نهائيًا وفقًا لما سيقدمه خلال المباريات المقبلة قبل يناير.

كاريلي يحذر الرباعي

أشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد، حذر رباعي الفريق: أحمد حجازي، كريم الأحمدي، عبد الإله المالكي وعبد المجيد السواط، من الحصول على الإنذار الثالث خلال مواجهة الرائد، المقرر إقامتها غدًا الإثنين بالجولة التاسعة من الدوري المحلي.

ويخشى كاريلي أن يفقد أي من لاعبيه خلال المباريات المهمة المقبلة.