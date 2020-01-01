أخبار الاتحاد اليوم | جاهزية الجبرين .. وكاريلي لن يغير طريقته

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 5 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم الخميس 5 نوفمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الاتحاد يتوصل لاتفاق مع أوفيني على طريقة رحيله

توصلت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، لاتفاق مع البرازيلي برونو أوفيني، مدافع الفريق، على طريقة رحيل الأخير عن صفوف العميد خلال الفترة المقبلة.

وقرر الاتحاد الاستغناء عن خدمات أوفيني، بعد المستوى غير الجيد الذي ظهر به اللاعب البرازيلي، خلال مباراة الاتحاد أمام الاتفاق، بالجولتين الأولى والثانية، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. " اقرأ التفاصيل "

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كاريلي يواجه التعاون بنفس تشكيل ديربي جدة

قرر المدرب البرازيلي، فابيو كاريلي، مدرب الاتحاد، خوض مباراة التعاون المقبلة، بنفس العناصر التي شاركت في مباراة ديربي جدة الأخيرة أمام الأهلي.

وأشارت صحيفة الرياضية، إلى أن كاريلي سيدفع بنفس العناصر التي شاركت في الديربي، باستثناء فهد المولد الذي يعاني من إصابة عضلية.

الاتحاد يفرض على بريجوفيتش برنامجًا لياقيًا

فرض نادي الاتحاد على الصربي أليكساندر بريجوفيتش، مهاجم الفريق، برنامجًا لياقيًا، بعد عودته من بلاده، عقب إنهاء برنامجه العلاجي الذي أجراه في صربيا.

ويسعى الاتحاد لتجهيز بريجوفيتش للمباريات الرسمية المقبلة، بعد تعافيه من الإصابة، عن طريق تجهيزه بدنيًا.

الاتحاد يعلن جاهزية عبد العزيز الجبرين

كشفت تقارير صحفية، عن جاهزية عبد العزيز الجبرين، لاعب نادي الاتحاد، للمشاركة في مباراة التعاون المقبلة، والمقرر لها يوم الجمعة القادم.

وأشار الإعلامي علاء سعيد إلى أن الجبرين سيكون متواجدًا في قائمة الاتحاد التي ستشارك أمام التعاون.