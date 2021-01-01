أخبار الاتحاد اليوم | تحذير لحجازي والسواط .. ووعد الحائلي قبل الكلاسيكو

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 22 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 22 يناير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

كاريلي يوجه تحذيرًا لحجازي والسواط

وجه البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، تحذيرًا للثنائي عبد المجيد السواط والمصري أحمد حجازي، قبل مباراة النصر في الكلاسيكو.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن كاريلي حذر السواط وحجازي من الحصول على بطاقة صفراء في مباراة الكلاسيكو، خوفًا من غيابهما عن مباراة الاتفاق، بافتتاح مباريات الدور الثاني بالدوري السعودي للمحترفين.

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قرار تاريخي .. المسابقات تحدد ملعب ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد

أعلنت لجنة المسابقات للدوري السعودي للمحترفين، عن ملعب مواجهة الأهلي أمام الاتحاد ضمن الجولة الـ18 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وكانت الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية في وزارة الرياض السعودية، قررت في خطاب رسمي إغلاق ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة لتطوير أرضيته. " اقرأ التفاصيل "

الاتحاد يتخذ خطوة لحل أزمة الديون

اتخذت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي خطوة، من أجل حل أزمة الديون المستحقة على النادي، لمصلحة ناديي القادسية والاتفاق.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن إدارة الاتحاد فتحت قناة اتصال مع القادسية والاتفاق، من أجل جدولة المبالغ التي أقرتها لجنة فض المنازعات، تمهيدًا لحل الأزمة نهائيًا.

رئيس الاتحاد يقدم وعدًا للاعبيه قبل الكلاسيكو

حرص أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد، على تحفيز لاعبيه، قبل مواجهة النصر، في مباراة الكلاسيكو، التي ستجمع بينهما مساء يوم الأحد المقبل.

وأشارت صحيفة "المدينة" السعودية إلى أن إدارة الاتحاد برئاسة الحائلي، قدمت وعدًا للاعبين، بصرف مكافآت، في حال تمكنهم من تحقيق الفوز على النصر بمباراة الكلاسيكو.