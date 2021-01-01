أخبار الاتحاد اليوم | الأحمدي يعود .. وتحذير قبل مواجهة الاتفاق

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 28 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 28 يناير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

كاريلي يستعيد الأحمدي أمام الاتفاق

بدأ فريق نادي الاتفاق استعداداته لمواجهة الاتحاد، بالجولة الـ16 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعدما أشرف البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للفريق على التدريبات بنفسه.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن التدريبات شهدت تواجد المغربي كريم الأحمدي، الذي أصبح جاهزًا للمشاركة، بعدما غاب عن مباراة النصر بسبب الإيقاف.

كاريلي يوجه تحذيرًا للاعبي الاتحاد قبل لقاء الاتفاق

حرص البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لنادي الاتحاد، على توجيه تحذيرًا للاعبي فريقه، قبل مباراة الاتفاق، المقرر لها السبت القادم.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن كاريلي حذر لاعبي الاتحاد من ارتكاب الأخطاء خلال مباراة الاتفاق، داعيًا جميع اللاعبين الالتزام بالمهام المحددة لكل لاعب.

الشمراني يقود مباراة الاتحاد والاتفاق تحكيميًا

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، طاقم الحكام الذي سيدير مباراة الاتحاد أمام الاتفاق، بالجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن اللجنة اختارت الحكم ماجد الشمراني لإدارة مباراة الاتحاد والاتفاق، وسامي الجريس حكمًا لتقنية الفيديو.

الاتفاق يستعد للاتحاد بجمل تكتيكية

يستعد فريق نادي الاتفاق لمواجهة الاتحاد، بجمل تكتيكية، حيث شهدت التدريبات الإحماء على تمارين لياقية بالكرة، ثم تم تقسيم اللاعبين إلى 3 مجموعات، من أجل تطبيق عددًا من الجمل التكتيكية، واختتمت التدريبات بمناورة على جزء من الملعب.

وغادر السنغالي سليمان دوكارا المملكة العربية السعودية، بعد أن وافق الجهاز الإداري على منح اللاعب إجازة اضطرارية، نظرًا للظروف العائلية.