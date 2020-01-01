أخبار الاتحاد اليوم | لا أجانب في ديربي جدة وما اختلف عليه هوساوي مع إدارة العميد

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 18 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لانطلاق الموسم الجديد ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا .

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 18 أكتوبر 2020 ...

كاريلي يجبر هنريكي

أوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد، أجبر البرازيلي برونو هنريكي؛ لاعب الفريق الجديد، عل الانتظام في معسكر الفريق بأحد فنادق جدة، استعدادًا لملاقاة الاتفاق اليوم الأحد، رغم انضمامه لتدريبات الفريق منذ أول أمس الجمعة فقط.

ما اختلف عليه هوساوي مع الاتحاد

حسم نادي الاتحاد صفقة مدافع النصر السابق عمر هوساوي، لصالحه بعد صرع مع الأهلي والشباب.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن الاختلاف بين اللاعب وإدارة العميد كان حول مدة العقد، إذ فضل هوساوي أن يكون لمدة موسم وحيد، بينما رغب النادي أن تكون المدة موسمين، لكن في النهاية تم تنفيذ رغبة اللاعب.

لا أجانب في ديربي الاتحاد والأهلي

يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" أول ديربيات الموسم الجاري من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بين الاتحاد والأهلي، في 31 من أكتوبر الجاري، ضمن الجولة الثالثة. ( طالع التفاصيل )

رسميًا .. الاتحاد يتعاقد مع عمر هوساوي مدافع النصر السابق

أعلن نادي الاتحاد عن التعاقد مع عمر هوساوي مدافع نادي النصر السابق، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليصبح لاعبًا في صفوف العميد. ( طالع التفاصيل )

النصر يرحب .. ثنائي العالمي يحسمان موقفهما من عرض الاتحاد

وضع الجهاز الفني لنادي الاتحاد السعودي بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي، عينيه على ثنائي النصر السعودي، لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري. ( طالع التفاصيل )

قادمون من النصر والاتحاد ولا هلاليين .. لاعبون سيصبحون "نجوم شباك" بالدوري السعودي

نستعرض خلال التقرير التالي، أبرز اللاعبين الذين سيصبحون "نجوم شباك" في الموسم الجديد بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2020-2021. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2021

تعرف على ترتيب هدافي دوري محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020 بعد انطلاق الجولة 28. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب الدوري السعودي 2021

تعرف على جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021 بعد انطلاق الجولة الأولى. ( طالع التفاصيل )

كارينيو، دياز وأفضل مدربي الدوري السعودي من أمريكا الجنوبية

انطلق أمس السبت الموسم الجديد من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وسط تواجد العديد من المدربين الأجانب بينهم اثنين فقط من أمريكا الجنوبية هما فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد وبريكليس تشاموسكا المدير الفني للفيصلي. ( طالع التفاصيل )