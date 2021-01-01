أخبار الاتحاد اليوم | موعد عودة البيشي، وماذا تغير عقب التعاقد مع حجازي؟

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 9 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 9 يناير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

كاريلي يُواجه ضمك بتشكيل الشباب

قرر المدرب فابيو كاريلي الحفاظ على تشكيل الاتحاد الذي واجه الشباب في البطولة العربية خلال مواجهة ضمك في الجولة الـ12 من الدوري السعودي مساء اليوم.

الفريق الجداوي نجح في تخطي الشباب 2-1 والتأهل لنهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، ويطمح لمواصلة نتائجه الإيجابية في الدوري.

المزيد من الفرق

البيشي يبدأ برنامجه التأهيلي بعد مواجهة ضمك

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن عبد العزيز البيشي نجم هجوم الاتحاد أنهى برنامجه العلاجي في عيادة النادي بعدما خضع خلال الأيام القليلة الماية لجلسات علاجية مكثفة، وسيبدأ برنامجه البدني التأهيلي على هامش تدريبات الفريق الجماعية عقب مواجهة ضمك المقررة مساء اليوم في الدوري السعودي.

وأضافت أن اللاعب من المتوقع أن يعود للانخراط في التدريبات الجماعية مع زملائه بعد 10 أيام تقريبًا، وذلك عقب إصابته في العضلة الخلفية خلال مواجهة الهلال في الدوري.

شخصية وعقلية وأرقام مبهرة .. ماذا تغير في الاتحاد منذ تعاقد مع أحمد حجازي؟

تقرير رقمي وتحليلي عن دور أحمد حجازي الممتاز مع الاتحاد. التفاصيل هنا

عادة عربية إيطالية .. أكثر الأندية تغييراً للمدربين في السنوات العشر الأخيرة

أكثر الأندية تغييرًا للمدربين، هل الاتحاد من بينهم؟. التفاصيل هنا

كم بلغت ديون النصر والاتحاد؟ .. الكشف عن التزامات الأندية السعودية واجبة السداد