أخبار الاتحاد اليوم | تفاصيل مشادة البلوي والهويش .. ولفتة رائعة من القرني

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 12 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 12 فبراير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

فيديو | كاريلي: الأهلي فاجأني .. كيف لفريق كبير أن يلعب بهذه الطريقة؟

أبدى البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد السعودي، استغرابه من الأداء الذي ظهر به الأهلي خلال ديربي جدة، مؤكدًا أنه تفاجأ بالأمر.

التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حسم ديربي جدة، ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ سجل عبد الرحمن غريب للراقي في الدقيقة 24، وتعادل حجازي للعميد في الدقيقة 86. " اقرأ التفاصيل "

فيديو | الأحمدي: الاتحاد أفضل من الهلال والنصر .. وحجازي: الحذر طبيعي

اتفق ثنائي الاتحاد السعودي؛ المغربي كريم الأحمدي والمصري أحمد حجازي، على أن فريقهم لم يقدم المطلوب منه خلال الشوط الأول من ديربي جدة أمام الأهلي، لكنهما أشادا بما قدمه في الشوط الثاني.

التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حسم ديربي جدة، ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ سجل عبد الرحمن غريب للراقي في الدقيقة 24، وتعادل حجازي للعميد في الدقيقة 86. " اقرأ التفاصيل "

حامد البلوي يكشف عن تفاصيل مشادته مع حكم ديربي جدة

كشف حامد البلوي، المدير التنفيذي لفريق نادي الاتحاد، عن كواليس المشادة التي حدثت بينه وبين حمد الهويش حكم المباراة، خلال مباراة ديربي جدة أمام الأهلي.

البلوي قال خلال تصريحات تليفزيونية: "اعترضت على عدم احتساب ركلة جزاء للاتحاد، ولكن حكم المباراة لم يتقبل كلامي، ولم أوجه له أي لفظ مسيء، وهناك شهود عيان على ما حدث، وعندما قال لي الهويش سأمنحك بطاقة حمراء، فأجبته بأنه هذا الأمر سهل، وأتمنى أن يكون بهذه الشجاعة في الملعب، لأن أخطائه تتكرر، وأرى أن مباراة ديربي جدة أكبر منه".

لفتة رائعة من القرني قبل مواجهة الأهلي بالديربي

في لفتة رائعة من فواز القرني، حارس مرمى نادي الاتحاد، رفض مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة ديربي جدة أمام الأهلي، بالرغم من تلقيه خبر وفاة خاله.

ورفض القرني ترك معسكر نادي الاتحاد قبل مواجهة الأهلي في ديربي جدة أمام الأهلي، حرصًا على دعم فريقه خلال تلك المواجهة الصعبة.