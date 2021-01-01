أخبار الاتحاد اليوم | غائب واحد عن المران، وموقف رودريجيز من اللعب أمام التعاون

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 15 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 15 فبراير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

شكوك حول مشاركة جاري رودريجيز أمام التعاون

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن مشاركة جاري رودريجيز مهاجم الاتحاد في مباراة الخميس القادم أمام التعاون مازالت محل شك رغم انخراط اللاعب في التدريبات الجماعية أمس الأحد.

وأوضحت الصحيفة أن الجهاز الطبي في الاتحاد سيحسم الأمر خلال اليومين القادمين بناءً على الحالة الصحية والبدنية للاعب.

الإيقاف يُهدد 5 لاعبين من الاتحاد أمام التعاون

يدخل خمسة من لاعبي الاتحاد مباراة التعاون القادمة في الدوري السعودي بقلق شديد من الحصول على بطاقة صفراء ستكون الرابعة لهم هذا الموسم مما يعني إيقافهم عن اللقاء التالي أمام الفيصلي في الجولة الـ20.

اللاعبون الخمسة هم البرازيلي مارسيلو جروهي والمصري أحمد حجازي والثلاثي السعودي وعبد الرحمن العبود وعبد العزيز البيشي وعبد المجيد السواط.

غائب واحد عن مران الأحد في الاتحاد

شارك جميع اللاعبين في تدريبات الاتحاد الجماعية مساء أمس الأحد استعدادًا لمباراة الخميس أمام التعاون باستثناء لاعب واحد.

وتواجد اللاعبون الأجانب جميعًا في المران استعدادًا للقاء وعلى رأسهم جاري رودريجيز الذي غاب عن مباراة الديربي أمام الأهلي للإصابة، ولم يغب عن التدريب سوى البرازيلي برونو هنريكي للإصابة ولتواجده في بلاده حاليًا.

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