أخبار الاتحاد اليوم | حكم مواجهة الاتفاق، وعودة الأحمدي ورودريجيز

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 30 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 30 يناير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الأحمدي وجاري ضمن التشكيل الأساسي للاتحاد أمام الاتفاق

يستعد الاتحاد لمواجهة الاتفاق مساء اليوم ضمن الجولة الـ16 من الدوري السعودي في الدمام، وقد أجمعت المصادر الصحفية المتابعة على عودة الثنائي كريم الأحمدي وجاري رودريجيز للتشكيل الأساسي للفريق.

مهاجم الرأس الأخضر كان قد لعب خلال الشوط الثاني من مباراة النصر الأخيرة بعد غيابه طويلًا بسبب الإصابة، فيما غاب لاعب الوسط المخضرم عن مباراة الجولة الماضية للإيقاف.

ماجد الشمراني حكمًا لمباراة الاتفاق والاتحاد

عينت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم الحكم ماجد الشمراني لقيادة مباراة الاتفاق والاتحاد في الجولة الـ16 من الدوري السعودي مساء اليوم.

ويساعده الثنائي خلف الشمري وياسر السلطان فيما سيتواجد في غرفة تقنية الفيديو سامي الجريس ويُساعده محمد الحنفوش.

الدهش: الاتحاد أقرب للفوز على الاتفاق

قال الناقد الرياضي محمد الدهش أنه يتوقع فوز الاتحاد على الاتفاق في الدوري السعودي رغم إقامة المباراة في الدمام.

إذ قال لبرنامج الدوري مع وليد "الاتفاق نتائجه متذبذبة هذا الموسم، بجانب غياب عدد من لاعبيه، الاتحاد على العكس مستقر تمامًا ويُقدم مستويات ثابتة ونتائج جيدة، أراه أقرب للفوز".

النمشان يتوقع فوز الاتحاد ويُعدد الأسباب

أشاد سلمان النمشان مدافع المنتخب السعودي ونادي الاتفاق السابق بأداء الاتحاد هذا الموسم، معتبرًا إياه أحد المنافسين على الفوز بالبطولات ومرشحًا إياه للفوز على الاتفاق في مباراة الفريقين التي ستقام مساء اليوم السبت في الدوري السعودي.

إذ قال لصحيفة المدينة السعودية "إن فرصة الاقتراب من الصدارة والمنافسة ما زالت مفتوحة للفريقين، بسبب التقارب النقطي من المركز الأول حتى المركز السابع أو الثامن.. الفريقان يعيشان فترة تذبذب فني، وإن كانت الأفضلية للاتحاد في الموسم الحالي الذي يعتبر واحدا من الأندية المرشحة للفوز بكأس الملك والبطولة العربية وحتى الدوري، وأتوقع أن تكون المواجهة قوية كعادة مبارياتهما".