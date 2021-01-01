أخبار الاتحاد اليوم | سؤال غامض .. ورسالة فهد المولد

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 1 يناير 2021

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 1 يناير 2021 الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

عبد الإله المالكي يغيب عن صفوف الاتحاد أمام ضمك

تأكد غياب عبد الإله المالكي، لاعب وسط النادي الأهلي، عن مواجهة ضمك في الجولة 12، ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويغيب المالكي بسبب الإيقاف، بعد تلقيه البطاقة الصفراء أمس أمام الباطن، بالدقيقة 33 من زمن المباراة، لتصبح رابع بطاقة صفراء يحصل عليها هذا الموسم، ليغيب عن مباراة ضمك.

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رئيس الاتحاد يوجه رسالة للجماهير بعد الفوز على الباطن

حرص أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، على توجيه رسالة إلى لاعبي فريقه وجماهير ناديه، بعد الفوز في مباراة ضمك، بالجولة 11 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وكتب الحائلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، جاء نصها كالآتي: "أشكر أخواني اللاعبين والجهازين الفني والإداري على المستوى والنتيجة، سوف نواصل العمل بتعاون الجميع، لإعادة اتحادنا للمكان الذي نتطلع إليه جميعاً أن يقف فيه، ومن الليلة كل التركيز على لقاء الإثنين الهام في نصف نهائي العرب، مبروك جمهورنا العظيم وإن شاء الله مزيد من الانتصارات".

متحدث الاتحاد يوجه سؤال غامض

أثار أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد الجدل، بعد فوز العميد على الباطن في الدوري السعودي للمحترفين.

وكتب صادق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قائلًا: "لماذ يحاولون عرقلة عودة الاتحاد؟، سؤال للمنصفين والعقلاء فقط"، دون أي تفاصيل أخرى.

فهد المولد يوجه رسالة لجماهير الاتحاد

حرص فهد المولد، مهاجم فريق الاتحاد، على توجيه رسالة إلى جماهير ناديه، بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وكتب المولد عبر حسابه على تطبيق "سناب شات": "الحمد لله على الفوز، القادم أجمل يارب، وكل سنة وأنتم طيبين جميعًا، باتحادنا نعود".