أخبار الاتحاد اليوم | سبب تعطيل "ادعم ناديك" بالعميد والثلاثي مهدد بالغياب عن ديربي جدة

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 3 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 3 فبراير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

"ادعم ناديك" بالاتحاد معطلة والوزارة تفصل في الأمر

أوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن هناك خلاف وقع بين نادي الاتحاد وشركة "أيدكس"، التي تفعل للنادي مبادرة "ادعم ناديك"، عطل عمل المبادرة خلال الأشهر الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة العميد تترقب فصل وزارة الرياضة في الخلاف، إذ لو يتوصل الطرفان لآلية تسليم المبالغ التي ستتبرع بها الجماهير، موضحة أن النادي طلب تسليمها بشكل شهري لحل أزمته المالية، فيما تفضل الشركة تسليمها بشكل سنوي.

السواط طريق لحل أزمة الاتحاد

أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن إدارة الاتحاد تدرس إمكانية الاستعانة بعبد المجيد السواط؛ لاعب الفريق، لحل أزمة المستحقات المالية المتأخرة على النادي لصالح الفيصلي.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة لعميد تفكر في إعارة السواط للعنابي، لتقليص المبلغ المطلوب، إذ أنه على الاتحاد دفع 7 ملايين و250 ألف ريال سعودي للفيصلي نظير الصفقات الثلاثة الشمراني والبيشي وفؤاد، بقرار من غرفة فض المنازعات.

ثلاثي الاتحاد مهدد بالغياب عن ديربي جدة

يدخل الاتحاد مواجهته بالغد أمام الفتح، وهو مهدد بفقدان ثلاثة من لاعبيه في المباراة التالية أمام الأهلي في ديربي جدة.

الثلاثي أحمد حجازي وعبد العزيز البيشي وعبد المجيد السواط، حال حصولهم على إنذار بمواجهة النموذجي، سيغيبون عن المواجهة التالية أمام الراقي، لتراكم البطاقات.