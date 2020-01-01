أخبار الاتحاد اليوم | منح بوني بطاقته ومن هم الراحلون والصفقات الجديدة؟

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 14 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 14 أكتوبر 2020 ...

كاريلي يمنح بوني بطاقته

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة الاتحاد تعمل في الوقت الحالي على إيجاد بديل للمهاجم الإيفواري ويلفريد بوني، والذي خرج من حسابات البرازيلي فابيو كاريلي بالموسم المقبل.

المزيد من الفرق

وأوضحت مصادر الصحيفة أن كاريلي ينتظر من إدارة العميد حسم ملف اللاعب البديل، إما من خلال التوقيع مع لاعب جديد أو استعادة الرأس الأخضري جاري رودريجيز.

هنريكي يصل جدة

وصل البرازيلي برونو هنريكي؛ الوافد الجديد إلى الاتحاد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إلى مدينة جدة، بعدما وقع رسميًا على عقود ارتدائه قميص النمور بالموسم المقبل ولمدة ثلاثة مواسم.

محاولات لضم مدافع الاتفاق

أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إلى وجود مفاوضات بين مسؤولي الاتحاد ونظرائهم في نادي الاتفاق من أجل التعاقد مع المدافع سعيد الربيعي.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة العميد تسعى لتدعيم عديد المراكز بالفريق وعلى رأسها الدفاع، ليأتي الربيع على رأس القائمة رفقة عدد من الأسماء المطروحة.

سوق الانتقالات: الراحلون وصفقات الاتحاد في ميركاتو صيف 2020

تعرف على أخبار اتحاد جدة في سوق الانتقالات الصيفية 2020، وما هي الصفقات الرسمية ومن هم الراحلون عن العميد في الميركاتو الذي سيغلق أبوابه في 25 أكتوبر؟ ( طالع التفاصيل )

موعد مباراة الاتحاد الودية ضد الأخدود والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد الودية ضد الأخدود في إطار استعدادات النمور للموسم الكروي 2020-2021 والذي ينطلق بمواجهة الاتفاق في الدوري السعودي. ( طالع التفاصيل )

صدمات وتحسس صفقات واستعدادات لم تتم .. الأوضاع في الدوري السعودي قبل الموسم الجديد

شهر وسبعة أيام فقط المدة التي مُنحت للأندية في الدوري السعودي للمحترفين، كي يستعدون للموسم الجديد 2020-2021 منذ نهاية الموسم الماضي العصيب. فترة للراحة وتهيئة اللاعبين وخوض وديات وتصحيح أخطاء الموسم الماضي وكل شيء، فهل هي مدة كافية؟ ( طالع التفاصيل )

السومة والمولد وجوميس وعسيري .. لاعبون يواجهون موسمًا مصيريًا في الدوري السعودي

موسم جديد ينطلق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد بضع أيام قليلة تشهد الكرة السعودية عودة المنافسة على لقب يرغب في التتويج به جميع الأندية المشاركة منهم من يصل إلى مراده ومنهم من يواجه سوء أداء ونتائج يبعده عن اللقب.

هناك من يحارب من أجل عدم الهبوط في كل موسم، ولكن بعيدًا عن الأندية نجد أن هناك لاعبون قد يكون له طموحات جديدة، ويصبح الموسم مصيري للغاية في مسيرته الكروية بشكل كبير سواء أن يكون أفضل أو يكون نهاية صادمة وابتعاد عن الأنظار. ( طالع التفاصيل )

الرخصة الآسيوية؟ لم يضمنها أحد

أكد محمد السليم؛ رئيس لجنة التراخيص في رابطة دوري المحترفين السعودية، أنه حتى الآن لم تمنح الرابطة الرخصة الآسيوية لأي نادٍ ممن تقدموا للحصول عليها.

وأوضح السليم، خلال تصريحاته لصحفية "الرياضية" أن 16 ناديًا طلبوا الحصول عليها، لكن الطلبات جميعها حتى الآن لا تزال تحت الدراسة، مشيرًا إلى أن الإعلان عن الحاصلين عليها سيتم خلال الخمسة أيام المقبلة.

وقال رئيس لجنة التراخيص، خلال تصريحاته للصحيفة: " إلى الآن لم يتم التأكد من أوراق الأندية، والقوائم المالية الخاصة بها، ويجري مراجعتها والتحقق منها، تمهيدًا للإفصاح عن الأندية التي تستحق الحصول على الرخصة القارية".

وأضاف: "لا يحق للأندية التي قدَّمت أوراقها نهاية 11 أكتوبر الجاري، الإضافة أو التعديل على طلباتها المرفوعة، أو تسديد الديون، فهذا النظام آسيويٌّ، ولا يمكن لأي نادٍ تعديل أوضاعه بعد الوقت المحدد، وكل ما نفعله مع الأندية في الوقت الجاري مجرد استيضاحات واستفسارات، للتأكد من استيفاء المعايير".