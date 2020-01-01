أخبار الاتحاد اليوم | رفع العرض لضم إدينيلسون للمرة الثانية وأين أصحاب إنجاز الثنائية؟

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 7 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020 ...

ودية جدة الليلة

يخوض الاتحاد اليوم الأربعاء، مباراة ودية أمام جدة، على ملعب العميد الرئيس، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد 2020-2021 من الدوري المحلي، والذي يستهله بملاقاة الاتفاق في 18 من أكتوبر الجاري.

الاتحاد يسعى لإنهاء أزمته مع روزاريو والترجي

أوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة نادي الاتحاد تسعى جاهدة خلال الفترة الحالية، لحل أزمتها مع ناديي سنترال روزاريو الأرجنتيني والترجي التونسي، بشأن صفقتي ليوناردو جيل وأنيس البدري.

المزيد من الفرق

الثنائي كان قد انضم لصفوف العميد في يناير الماضي، لمدة موسمين ونصف، لكن المستحقات المالية للصفقة لم يسددها الاتحاد بالكامل بعد، وتبلغ قيمتها مليون ونصف دولار.

شرط الرائد لانضمام الفرحان للاتحاد

وضع نادي الرائد شرطًا أمام الأندية الراغبة في التعاقد مع سلطان الفرحان، والتي يأتي على رأسها نادي الاتحاد.

ووفقًا لصحيفة "الاقتصادية" فإن الرائد طلب الحصول على مقابل مادي مرضٍ، بجانب الاتفاق على آلية دفع المبلغ، رافضة لمبدأ الإعارة نهائيًا، حفاظًا على الاستقرار الفني للفريق.

الاتحاد يرفع عقده لضم إدينيلسون

لا يزال مسؤولو الاتحاد يسعون جاهدين للحصول على خدمات البرازيلي إدينيلسون؛ لاعب إنترناسيونال البرازيلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" أن العميد رفع عقده إلى خمسة ملايين دولار، بعدما كان قد بدأ المفاوضات بـ3.5 مليون دولار.

محللون ومدرب ومدير كرة في الهلال .. أين أصحاب إنجاز بطولتي آسيا مع الاتحاد؟

تحقيق دوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين لم يحدث كثيرًا، والنادي السعودي الوحيد الذي حققها هو الاتحاد عندما تمكن من الظفر باللقب عامي 2004 و2005 في جيل ذهبي في تاريخ عميد الأندية السعودية.

الفوز باللقب على حساب سيونجنام الكوري في نهائي دوري أبطال آسيا عام 2004، رغم هزيمته ذهابًا على أرضه بثلاثة أهداف مقابل هدف، إلا أن انتقام الاتحاد جاء قويًا بفوز خماسي نظيف في الإياب.

وفي نسخة 2005، تمكن العين من تحقيق اللقب على حساب العين الإماراتي، بعد التعادل في الإمارات بهدف لكل فريق، حقق العميد الفوز في الإياب بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ونستعرض سويًا خلال التقرير التالي أين هم الآن لاعبي الفريقين الذين خاضوا نهائي آسيا في نسختي 2004 و2005. ( طالع التفاصيل )

حسام البدري وجروس وباتشيكو .. أغرب قرارات لتعيين المدربين في الدوري المصري والسعودي

قرار مثير اتخذه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بتعيين بيتسو موسيماني مديرًا فنيًا جديدًا للفريق خلفًا للسويسري رينيه فايلر، جعل الجميع ينتظر النجاح لتجربة الجنوب إفريقي.

هذا القرار يعد من أغرب القرارات حيث يعد موسيماني أول إفريقي غير مصري يتولى تدريب الأهلي في تاريخ القلعة الحمراء، وهو ما يضع عليه ضغط كبير في الوقت الحالي.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي أغرب قرارات تعيين المدربين في الدوري المصري والسعودي. ( طالع التفاصيل )