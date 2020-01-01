أخبار الاتحاد اليوم | استعادة الشنقيطي وكاريلي يستقر على احتياجاته

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 23 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الخميس 23 يوليو 2020 ...

الاتحاد يتخذ قراره بشأن التجديد لثلاثي الفريق

اتخذت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، قرارها بشأن ثلاثي الفريق عبد الرحمن الغامدي وعساف القرني والمغربي كريم الأحمدي، لتجديد عقودهم.

المزيد من الفرق

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إلى أن إدارة الاتحاد قررت تأجيل النظر في تجديد عقود بعضد لاعبي الاتحاد، التي تنتهي مع نهاية الموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة على أن إدارة الاتحاد والجهاز الفني بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي، لديهم ثقة كاملة في جميع اللاعبين، لتحقيق تطلعات الجماهير بعد عودة المنافسات.

الاتحاد يستعيد الشنقيطي بعد تعافيه من الإصابة

استعاد فريق نادي الاتحاد، خدمات الظهير الأيمن مهند الشنقيطي، بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي أملت به مؤخرًا.

وشارك الشنقيطي في تدريبات الاتحاد الجماعية، والتي انقسمت إلى فترتين صباحية ومسائية على ملعبي مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز بالمحالة وضمك، ضمن المعسكر المقام في أبها.

إدارة الاتحاد تنفي دخولها في مفاوضات مع لاعبين جدد

نفت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، كل ما تردد حول دخولها في مفاوضات مع لاعبين خلال الفترة الحالية، من أجل ضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر حساب الاتحاد عبر موقع "تويتر" بيانًا يؤكد فيه أن هذه الأخبار المغلوطة بات واضحًا أن الهدف منها الشوشرة وتشتيت أذهان اللاعبين، من خلال المرحلة المقبلة التي تتطلب التركيز.

جاء ذلك بعد انتشار أخبار حول مفاوضات الاتحاد مع لاعبين أبرزهم سلمان المؤشر لاعب الأهلي وعبد المحسن القحطاني لاعب القادسية.

كاريلي يستقر على احتياجات الاتحاد

استقر البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني للاتحاد، على احتياجات الفريق الفنية خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتقرير الذي سيسلمه إلى إدارة النادي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودي، إلى أن كاريلي انتهى من التقرير الفني، بعدما أخذ فرصة كافية للتعرف على اللاعبين المتواجدين في معسكر الفريق المقام في أبها.

وكان كاريلي قد طلب إدارة الاتحاد التعاقد مع مدافع ولاعب محور، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.