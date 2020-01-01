أخبار الاتحاد اليوم | اختبار الكلاسيكو، وتوقعات أحمد جميل

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 25 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 25 ديسمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

أحمد جميل يتوقع مباراة قوية بين الهلال والاتحاد

توقع أحمد جميل نجم الاتحاد والمنتخب السعودي السابق مباراة قوية بين الهلال والاتحاد في الدوري السعودي مساء غدٍ السبت.

#الديوانيه



أحمد جميل:

المواجهة ستكون قويه من الطرفين، و أتمنى أن يقدم الفريقين مستوى يليق بسمعتهم. #الهلال_الاتحاد pic.twitter.com/4HuLVvoa3S — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 25, 2020

مضيفًا "أتوقع مباراة قوية بين الفريقين وأتمنى أن يُقدما أداءً يليق بهما، توقع النتيجة؟ لا أتوقع، الفوز والخسارة واردة للطرفين".

الاتحاد يختتم تدريباته استعدادًا للهلال على استاد الملك فهد الدولي

اختتم الاتحاد اليوم الجمعة تدريباته استعدادًا لمواجهة الهلال مساء غدٍ السبت ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

وقد أقيم المران على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، وحضره الرئيس أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي، وقد حرص المدرب فابيو كاريلي على الحديث مع اللاعبين حول الجوانب الفنية للمباراة قبل انطلاق المران الذي تضمن تدريبات فنية وبدنية متنوعة.

المزيد من الفرق

صالح النعيمة يُحذر الهلال من الاتحاد

حذر الأسطوري صالح النعيمة فريقه الهلال من مستوى الاتحاد الحالي وعودته القوية في الدوري السعودي، إذ قال للقناة السعودية الرياضية "الفريقان يُقدمان مستويات متصاعدة، الهلال لعب واحدًا من أجمل أشواطه في الدوري هذا الموسم أمام القادسية، وسيكون الأوفر حظًا للفوز حال قدم نفس الأداء".

أضاف "علينا في نفس الوقت ألا نستهين أبدًا بعودة الاتحاد، ونحن سعداء جدًا بعودة أحد الأربعة الكبار لمستواه المعروف وأن يكون منافسًا حقيقيًا على المقاعد الأولى، هذا لصالح الدوري".

أتم "أعتقد أن الهلال كعبه أعلى وفرصه أعلى في الفوز".

خماسية ورباعيتان .. أكبر النتائج في تاريخ كلاسيكو الهلال والاتحاد

أكبر النتائج في تاريخ كلاسيكو السعودية. التفاصيل هنا

​هوساوي وكالون ونيفيز .. أزمات جمعت طرفي كلاسيكو الهلال والاتحاد

أبرز الأزمات في تاريخ العلاقة بين الهلال والاتحاد. التفاصيل هنا

​أزمات فنية وآفات .. ماذا ينتظرنا في كلاسيكو الهلال والاتحاد؟

تقرير حول المنتظر في كلاسيكو الدوري السعودي. التفاصيل هنا

من عُشاق الهلال والاتحاد؟ .. اختبر معلوماتك حول كلاسيكو الدوري السعودي

نافس رفاقك واختبر معلوماتك في مباراة الهلال والاتحاد. من هنا

رقم صادم للسعوديين ومميز للنصر .. الأجانب يُسيطرون على أهداف الدوري السعودي

رقم سلبي للاتحاد فيما يخص أهداف الدوري السعودي. التفاصيل هنا

سوق الانتقالات الشتوي 2021: متى يبدأ وينتهي الميركاتو في السعودية؟

كل التفاصيل حول سوق الانتقالات الشتوي في الدوري السعودي. من هنا

رازفان يقرر الاعتماد على الوطيان أمام الاتحاد

النصر أكثر المتضررين .. الاتحاد ليس فريسة سهلة للكبار في عز كبوته!

عامان مضيا قضاهما الاتحاد ساقطًا في الوحل، ما بين مشكلات إدارية وفنية وهروب لاعبين وتهرب مدربين وغيرها من المشكلات، التي أسقطته في كبوة، لم يستفق منها إلى بعد عامين.

يحاول العميد الموسم الجاري تضميد جروح العامين، بدأ بداية جيدة، احتل بها المركز الخامس حاليًا برصيد 14 نقطة، بعد مرور تسع جولات، لاعبوه في تصريحاتهم يؤكدون أن هدفهم هو المنافسة بقوة على اللقب، روح جديدة دخل بها لاعبو الاتحاد الموسم الحالي، ليثبتوا للجميع أن "الأسد يمرض ولا يموت". " اقرأ التفاصيل "

فيديو | محمد عبد الجواد: أتألم كثيرًا من الأهلي وعليه فعل ما فعله الاتحاد

أعرب محمد عبد الجواد؛ نجم الأهلي السعودي الأسبق، عن عدم رضاه عما يقدمه الفريق بالموسم الحالي، مؤكدًا أن يخسر نقاطًا في متناول اليد.

الراقي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 19 نقطة، إذ حقق الفوز في ست مباريات، وتعادل في واحدة، وخسر اثنتين. " اقرأ التفاصيل "

لاعب الاتحاد السابق: الهلال كان الأفضل

أكد جبرتي الشمراني، مدرب ولاعب نادي الاتحاد السابق، على أن الهلال أفضل فنيًا من الاتحاد، ولكن الوضع تغير هذا الموسم.

وأشار الشمراني إلى أن جودة تشكيل الاتحاد هذا الموسم أفضل مما قلص الفوارق بينهما، ولكن الفريق سيتأثر بغياب الرأس الأخضري جاري رودريجيز، والذي يعاني من الإصابة.

الاتحاد يستعيد المولد قبل مواجهة الهلال

استجاب فهد المولد، جناح فريق نادي الاتحاد لبرنامج لياقي مكثف الأيام الثلاثة الماضية، ليكون جاهزًا للمشاركة في الكلاسيكو أمام الهلال.

وكان المولد قد شارك في مباراة الاتحاد الأخيرة أمام الرائد لمدة 15 دقيقة كبديل، حيث مشاركته أساسيًا في مباراة الهلال بيد الجهاز الفني بقيادة كاريلي.